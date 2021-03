Booba apporte son soutien au secteur de la culture

Sur Twitter, Booba a manifesté son soutien au secteur de la culture en partageant plusieurs slogans.

par Team Mouv'

La date de sortie du dernier album de Booba, ULTRA, est très proche : vendredi 5 mars on aura enfin accès à l'un des projets les plus attendus de cette année 2021 . Deux jours avant la sortie d'ULTRA, B2O s'est fait la voix du secteur de la culture, durement touché par la pandémie.

Pour la culture

"# RebranchonsLaCulture et la moula !", s'est - il écrié sur Twitter . Il a accompagné son tweet de quatre photos reprenant des slogans tels que "Culture sacrifiée, retrouvons - nous !", "Quand pourrons - nous à nouveau voir des films au cinéma ?", "Quand pourrons - nous à nouveau sauter et vibrer en concerts ?" ou encore "Quand pourrons - nous à nouveau rire ensemble ?" . Ces quatre slogans font ainsi référence à divers métiers précis du domaine culturel .

Dans les réponses au tweet, les internautes supplient le retour des concerts et manifestent leur excitation quant à la sortie on ne peut plus prochaine d'ULTRA. En attendant, le duc de Boulogne a commencé à faire des pronostics sur ses chiffres de première semaine .