Booba annonce un nouveau morceau qui sortira en NFT

Booba a annoncé qu'il sortira prochainement un nouveau morceau, mais exclusivement en NFT.

par Team Mouv'

À son tour, Booba se lance dans les NFT. Après plusieurs américains qui se sont lancés sur ce créneau, comme Travis Scott ou Snoop Dogg, le rap français s'y met désormais . Ce n'est pas vraiment une première dans le rap francophone, puisque ICO avait sorti 3 morceaux disponibles exclusivement en NFT, en avril dernier .

TN, un nouvel inédit de Booba

Le DUC a annoncé sur son compte Instagram la sortie du titre TN, en référence au célèbre modèle de Nike Air Max Plus . Sans préciser la date de sortie exacte, le rappeur de Miami expique quand même qu'il sera disponible prochainement : "clashs polémiques blagounettes ok mais on oublie pas l’essentiel, ce qu’on sait faire de mieux . LE SAL . TN coming soon en NFT . "

Pour pouvoir écouter le morceau, il faudra donc investir en NFT, afin d'être propriétaire d'une partie du morceau . Pour rappel, le NFT ( jeton non fongible ) peut prendre différentes formes, dans ce cas - là il s'agira d'une œuvre numérique, et les acquéreurs disposeront d'un certificat d'authenticité inviolable . Pour en savoir plus, il faudra attendre les différentes infos de Booba liées à la sortie du morceau .