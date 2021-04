Booba annonce qu’il sort officiellement de sa "retraite"

Que ses fans se rassurent, Booba n'en a pas fini avec le rap.

par Team Mouv'

Alors qu'il avait annoncé vouloir se retirer un peu du rap game ( du moins pour les albums ) après son 10ème projet solo Ultra, Booba semble revoir ses plans et veut déjà retourner en studio pour faire du sale .

La piraterie n'est jamais finie

Accro au rap, le Duc avait annoncé il y a quelques jours son retour en studio pour le plus grand bonheur des ratpis . Une annonce qui a été officialisée dans la foulée, puisque il vient d'affirmer qu'il sortait officiellement de sa retraite sur son compte Instagram ( non officiel ) La Piraterie . C'est via une vidéo où on le voit rapper dans sa voiture sur Friday, extrait de Trône, que le rappeur de Boulbi a voulu partager la bonne nouvelle avec un message on ne peut plus explicite :

Le haut comité de la Piraterie vient officiellement d’interdire au DUC de partir à la retraite . Ça a été voté ce matin !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



On l'imagine mal enchaîner sur un album tout de suite, mais visiblement B2O a envie de charbonner sur de nouveaux morceaux et on espère qu'il les balancera rapidement dans nos oreilles .

A 44 ans et après 25 ans de carrière, Booba ne veut toujours pas dire adieu au rap et raccrocher les crampons .