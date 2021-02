Booba dévoile la tracklist de son album "ULTRA"

Booba vient d'annoncer le tracklisting officiel de son dixième opus "Ultra" avec des participations de Maes, Gato ou encore Bramsito.

par Team Mouv'

Le dixième album de Booba s'approche à grands pas et la communication et la promotion se poursuit . Ultra, qui sortira le vendredi 5 mars prochain révèles quelques uns de ses mystères, et notamment les morceaux de la tracklist .

Sur ses réseaux, le DUC vient de révéler le nom des tracks de l'album. On aura le droit à 14 morceaux, avec 7 invités sur le projet : Maes, SDM, Bramsito, JSX, Gato, Dala, et Elia . Annoncé comme le dernière opus de sa carrière, Booba proposera 7 morceaux en solo, dont Azerty et 5G qui sont déjà sortis . On note aussi que le rappeur a décidé de ne pas inclure le tube Ratpi World au sein de la tracklist officielle .

Tracklist