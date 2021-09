Booba accepte l'octogone avec Sadek, si celui-ci perd 40 kilos

Sur Instagram, B2O a continué les provocations avec son rival actuel, Sadek, acceptant sa proposition d'octogone si celui-ci parvient à perdre 40 kilos. Ce dernier a aussitôt répondu.

par Team Mouv'

Nouveau rebondissement dans l'affaire Booba vs Sadek : loin de la réconciliation, les deux rappeurs ont continué leurs provocations l'un envers l'autre . Après avoir reçu une invitation à un octogone par son rival, Booba a accepté à la condition que celui - ci perde 40 kilos

Ceux qui espéraient une accalmie dans les tensions entre B20 et Sadek vont être déçus . "__Fini le clash", avait pourtant tweeté Sadek lundi 13 septembre : le rappeur avait décidé de ne plus répondre à Booba, et la température semblait redescendre . Mais la tempête a repris de plus belle ce mercredi 15 septembre, quand Booba a annoncé sa décision d'accepter l'octogone proposé par Sadek .

Rappelons la chronologie: ces dernières semaines, alors que les deux rappeurs se chamaillaient sur les réseaux presque quotidiennement, Sadek avait proposé à son ennemi un octogone le 19 décembre à Dubaï . Après quelques péripéties, l'espoir d'un apaisement et de vagues paroles de paix prononcées par les deux camps, le rappeur de Boulbi a finalement décidé d'accepter la proposition de son rival . . . mais en poussant la provocation: celui - ci, pour combattre le Duc dans l'arène, devra perdre 40 kilos . "__Si tu perds 40 kilos, j'me bats avec toi . 40 par 39 petit filou ! " écrit Booba sous le dernier post instagram de Sadek .

Sadek ne se laisse pas démonter

La réponse de Sadek ne s'est pas faite attendre: "__avec plaisir, je suis à 145 là, tiens parole pour une fois". Une réponse pleine d'ironie et de provocation, accompagnée d'une petite pique envers le Duc : "merci de m'avoir débloqué, tu me manquais mon petit coeur ( sic ) " .

Sadek, qui a été particulièrement contrarié par les piques de Booba à l'égard de son fils, ne semble donc pas se défiler . Quant à B20, on connaît son entêtement et sa fierté. On peut donc se demander jusqu'où vont encore aller les provocations des deux rappeurs, et si leur combat sur un ring va réellement aboutir .