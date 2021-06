Booba : presque 20 ans après "Destinée", il tease une nouvelle collab avec Kayna Samet

La collab' Booba x Kayna a déjà fait ses preuves en 2002, et le duo sera de retour en 2021 !

Moins d'un mois après avoir rendu hommage à l'une des voix féminines la plus connue du rap français en dévoilant le titre Kayna début mai, Booba vient d'annoncer une nouvelle collab' avec Kayna Samet le temps d'un remix de ce titre ! Le Duczer a donné cette bonne nouvelle sur Instagram en partageant un petit extrait qui régale .

"Tu peux pas contrôler, ma destinée"

Au volant d'un petit bijou, le Duc de Boulogne apparait concentré et sur de lui . Sur les quelques notes de musiques qui se dégage de cet extrait, on peut l'entendre introduire un couplet et Kayna en chantant : "Tu peux pas contrôler, ma destinée" . . . hommage au classique Destinée feat Kayna Samet sorti en 2002 sur l'album légendaire Temps Mort. Puis, pour notre plus grand plaisir, la chanteuse se met à rapper un texte teinté d'égo - trip sur ce remix de Kayna : "je suis la voix de la calle ( espagnol : Rue ) du fin - fond de l'Algérie ."

Dinguerie en approche ?

Forcément, une telle nouvelle a rapidement suscité beaucoup d'enthousiasme sur les réseaux sociaux . Quelques heures après que Booba ait dévoilé cet extrait, les fans du Duczer s'attendent déjà à une dinguerie . Il faut dire qu'on se remet à peine de la gifle de daron qu'il nous a envoyé avec le titre Kayna. . . voix grave et rocailleuse de patriarche, rimes violentes et acérées posées sur une instrumentale sombre et conquérante, du grand B2O !

En plus, c'est rare de voir le Duc rapper aux côtés de quelqu'un avec qui il collabore de longue date . . . décidément Booba et la retraite, ça fait deux .