Bolémvn sur la nouvelle génération US : "En France, on est largement meilleur qu’eux."

En interview pour RAPRNB, Bolémvn a flingué la nouvelle génération de rappeur US.

Dans une interview accordée au média RAPRNB, le jeune Bolémvn a donné son avis sur la musique produite par la nouvelle génération de rappeur US . Le rappeur du fameux Bâtiment 7, que Narjes a présenté en janvier dernier, n'a pas mâché ses mots !

"Leur musique, ça m'intéresse même pas du tout"

Bolé est clair, net et précis : "j'écoutais les anciens, mais la nouvelle génération de kairy est éclatée au sol" explique t - il, "moi il ne faut pas me parler de Lil Baby, de je sais pas quoi, de Gunna etc . . ." poursuit le rappeur français ( alors que Fat Joe affirmait que Lil Baby était le meilleur rappeur de sa génération ) . Le seul MC américain qu'il semble pouvoir supporter est DaBaby : "parce qu'il me fait golri__, mais je l'écoute même pas !" assène Bolémvn .

"C'est l'Afrique qui m'a plus inspiré que les kainry"

Pour le rappeur, le talent de ses collègues des States est souvent exagéré, même si ils savent bien vendre leur musique : "J'avoue ils ont des clips de ouf, mais en France on est plus fort qu'eux__ . Lyricalement et tout ça on est meilleurs qu'eux . Il n'y a aucun Kainry qui m'a déjà inspiré . C'est l'Afrique qui m'a inspiré !" . Même si il est catégorique, Bolémvn reconnait quand même l'influence vestimentaire des américains sur le monde entier : "niveau flow vestimentaire et tout ça, ouai ok . . . d'accord . . ."

La "rivalité" Rap FR vs Rap US

Les rappeurs français et américains s'envoient régulièrement ce genre de tacles . Récemment, Young Thug s'était par exemple attiré les foudres des rappeurs français en négligeant la violence des ghettos français lors d'une interview .