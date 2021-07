Black M dévoile sa vie dans une mini-série intitulée "AL'FAMILY"

L'ancien de la Sexion invite ses fans en immersion dans sa vie via une mini-série !

par Team Mouv'

Black M vient de faire une annonce qui fera plaisir à ses plus grands fans : le rappeur va bientôt dévoiler une mini - série à travers laquelle nous pourrons suivre l'artiste dans son quotidien. Sur ses réseaux sociaux, le rappeur a indiqué qu'un épisode sortirait chaque soir du lundi au vendredi à partir de ce lundi 19 juillet 2021.

En attendant "ALPHA"

"Yeaaah la famille, content de vous présenter ma nouvelle web - série qui débutera la semaine prochaine ." expliquait Black M sur ses réseaux vendredi 16 en partageant un court teaser de sa web - série . Il explique ensuite que les spectateurs d'AL'FAMILY pourront lui suivre dans chaque moments de sa vie : du studio à la maison en passant par les vacances de folies ! "En attendant la suite de mon quatrième projet ALPHA__, je vous donne rendez - vous tous les jours du Lundi au Vendredi à 18H00 pour un mini - épisode de mes aventures, mon quotidien" assure le rappeur :

Black M dans l'actu

Et depuis l'assouplissement des mesures sanitaires, Black M comme beaucoup d'autres artistes a déjà repris le chemin de la scène. Difficile de savoir si cette mini - série a été tournée en pleine pandémie ou plus récemment . En tous cas, Black M nous promet une immersion totale dans son quotidien mouvementé de star du rap . Récemment, il avait annoncé que la légendaire Sexion d'Assaut ne pourrait malheureusement jamais se reformer. . . a cause de mystérieux problèmes internes . En début d'année, il dévoilait cependant l'excellent clip Cesar, réalisé en collaboration avec Gims !