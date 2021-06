Black M : "le retour de la Sexion d'Assaut, y a trop de problèmes internes"

Black M vient une nouvelle fois de doucher tous les espoirs des fans de la Sexion d'Assaut...

par Team Mouv'

En interview pour le site Melty pour évoquer son dernier album Alpha, Pt . 1, sorti le 21 mai dernier, Black M a également été questionné sur le retour de la Sexion . Il confirme bien qu'il n'y aura pas de nouvel album .

C'est Gims qui a allumé la mèche le 31 mai dernier dans un entretien avec Rap Plume. "C’est sûr et certain il n’y aura pas de prochain albumSexion d’Assaut" avait - il lâché, invoquant des "galères juridiques" . Une semaine plus tard, Black M confirmait déjà ces déclarations dans une story Instagram . Alors qu'un de ses followers lui demande s'il n'y aura vraiment pas de nouvel album pour la Sexion, l'auteur de Sur ma route lui répond "C'est mort mais c'est pas de la faute à la sexion . Si ça tient qu'à nous, let's go" .

Pas d'album mais une tournée confirmée

Comme si ça ne suffisait pas, Alpha Diallo en a rajouté une couche au micro de Melty : "Gims a parlé il n'y a pas très longtemps . Je savais qu'entre nous on se disait c'est compliqué, il l'a dit . Bah en réalité il n'y aura pas [ d'album ]. Il y a trop de problèmes internes . Production/artistes, ça bloque ." Black M a cependant confirmé que la Sexion sera en tournée prochainement . Prévu initialement pour 2021, le grand retour a été décalé au 8 juillet 2022 à l'occasion du festival les Ardentes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix