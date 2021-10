Black M annonce le retour de la Sexion d’Assaut pour 2021

Black M tease un nouveau titre de la Sexion d'Assaut avant 2022.

par Team Mouv'

Alors que la Sexion s'est retrouvée pour apparaitre dans le dernier clip de Lefa, Mentor, le groupe risque de revenir très bientôt pour dévoiler un nouveau titre .

La Sexion d'Assaut, un retour imminent !

Invité dans l'émission Le QG présenté par Guillame Play et Jimmy Labeeu, Black M a fait quelques annonces . Alors qu'en juin il déclarait "le retour de la Sexion d'Assaut, y a trop de problèmes internes" ce dernier vient de déclarer "on aimerait sortir un single pour la fin de l'année". Cette info vient confirmer les propos tenus par Gims en septembre : "Ce que nous avons prévu avec la Sexion d'Assaut, c'est d'abord de sortir un single . Nous allons le lancer dans les semaines qui arrivent . " Black M a également annoncé la sortie d'un projet solo pour 2022 .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le collectif parisien avait déjà officialisé un retour via la scène en annonçant une tournée et certaines dates comme Paris à La Défense Arena ou encore Les Ardentes . La sortie d'un nouveau titre viendrait donner encore plus d'ampleur à l'hypothèse d'un nouvel album du groupe qui a marqué toute une génération .