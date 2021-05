Bigflo & Oli reportent la première édition de leur festival

Triste nouvelle : les deux frères toulousains reportent leur premier festival.

par Team Mouv'

La situation sanitaire continue de compliquer les événements . Les deux frères Bigflo & Oli viennent d'annoncer le report officiel à 2022 de la première édition du Rose Festival, "en raison des conditions sanitaires" . Celui - ci était prévu pour le mois de septembre, et aura lieu finalement lieu au Domaine d'Ariane à Mondonville, au nord - ouest de Toulouse, en septembre 2022 dans plus d'un an .

Cette annonce survient en plein pendant leur pause médiatique. Cela fait plusieurs mois que les deux rappeurs ont quitté les réseaux sociaux pour s'isoler, dans le but de préparer leur prochain album . L'annonce a été faite via un communiqué paru ce mercredi soir . "Nous avons fait le maximum pour qu’il se maintienne . Le lieu était prêt, les artistes étaient prêts mais on ne pouvait pas le faire pleinement a la hauteur de notre ambition". Aucune tête d'affiche n'avait été jusque là annoncée

Dans le reste de leur actualité, les deux frères seront au casting du prochain film Astérix, réalisé par Guillaume Canet.