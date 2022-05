Bigflo & Oli : deux frères au concert de PNL

Les deux frères Bigflo et Oli se sont fait un moment de kiff au concert de deux autres frères : Ademo et N.O.S.

par Team Mouv'

Pour la première fois depuis 3 ans , PNL a fait son retour sur scène devant un public plus impatient que jamais pour célébrer leur musique. D'ailleurs parmi les fans, un jeune homme a fait parler de lui sur les réseaux : Thomas, un étudiant messin de 19 ans, fan de PNL, est arrivé à 8h pour être certain d’être au premier rang du concert de PNL le soir, lors du démarrage de la tournée du groupe à Lille.

Mais il n'est pas le seul. En effet, parmi le public toulousain d'Ademo et N.O.S, les "Deux frères" ont eu pour spectatcuers deux autres frères..

Deux frères, deux fans...

Le duo toulousain Bigflo et Oli était présent dans leur ville natale de Toulouse pour assister au concert de PNL et on a eu le droit à un extrait des artistes en train de kiffer le show sur le morceau Deux frères. Un moment cool et touchant qui a tourné sur les réseaux sociaux :

Les deux frangins ont l'air d'avoir apprécié la performance de PNL.

D'ailleurs, destins croisés entre les 4 frères puise que Bigflo et Oli ont également signé leur grand retour. Après la sortie en octobre 2020 de leur documentaire sur Netflix retraçant leur parcours, Bigflo & Oli avaient annoncé faire une pause médiatique. Une annonce qui a été suivie par la sortie du clip Au revoir (RDV au 4ème album), qualifié de "dernier clip avant le prochain album", et il arrive : le 24 juin prochain avec une realase party un peu spéciale puisque le duo voit les choses en grand et s'offrent le Bercy pour fêter la sortie de leur projet.