Bigflo & Oli demandent à leurs fans de choisir le titre et la cover de leur album

Brillant : Bigflo & Oli permettent à chacun de choisir le titre et la cover de leur prochain album dans une vidéo Youtube.

par Team Mouv'

Décidément, ils sont forts : Bigflo & Oli ont plus d'un tour dans leur sac pour leur retour, et ont décidé de préparer la sortie de leur prochain album avec créativité et humour. Dans une vidéo postée sur Youtube, les deux frères proposent en effet à leurs fans une expérience inédite.

"Choisissez la pochette et le nom de notre album !!!" : c'est le jeu incroyable lancé par Bigflo & Oli, qui ont choisi de laisser leurs fans bosser à leur place pour l'identité de leur prochain projet. Et on peut dire que la recette est efficace : en moins de 24h, la vidéo a déjà été vue plus de 170 000 fois, promettant au duo un retour grandiose - alors même que Bigflo & Oli ont dévoilé dans une courte vidéo que la sortie de leur prochain projet se ferait le vendredi 24 juin prochain

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Expérience inédite

Le principe est simple : en allant sur le site leprochainalbum.com/experience, on découvre une pochette de CD vierge : à nous de choisir une image et d'écrire un titre. On peut ainsi sélectionner une des quatre photos proposées par les deux frères, ainsi qu'un titre parmi trois : Les Autres c'est nous, Tous extraordinaires et Florian & Olivio.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Le but ? Choisir la cover ainsi que le titre qui auront remporté le plus de propositions de la part des internautes. Il est aussi possible de précommander la version de notre choix, personnalisée. Un coup de com' de génie porté par la douce voix de David Castello-Lopes, connu pour ses vidéos Depuis quand ?, et qui narre avec un humour fin et subtil le plan brillant des deux frérots.

Bref, un plan parfaitement réalisé, comme nous y ont habitué BigFlo & Oli, qui savent toujours se renouveler pour nous surprendre. Et on survalide.