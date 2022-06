Bigflo & Oli annoncent les feats de leur album avec des surprises

Bigflo & Oli dévoilent les collaborations sur leur prochain album.

par Team Mouv'

À l'approche de la sortie de leur nouvel album, Biflo & Oli viennent de dévoiler les featurings qui les accompagneront sur le projet, avec du (très) beau monde.

Incroyable mais vraie

Après plusieurs année de pause médiatique, Bigflo & Oli semblent enfin prêt à revenir sur le devant de la scène avec un 4ème album annoncé récemment, intitulé Les autres c'est nous et dont ils ont déjà dévoilé deux premiers extraits avec Sacré Bordel et J'étais pas là. Si les premiers disques personnalisables se sont écoulés à 10 000 exemplaires en moins de 24h, les deux artistes continuent de frapper fort et de nous surprendre un peu plus avec la liste des collaborations de l'album.

En effet, ce 1er juin, le duo a annoncé sur leur réseaux sociaux des featurings pour le moins improbables et révélant d'une mixité musicale hors pair, mêlant poids lourds du rap français mais aussi de la variété. Et pour preuve, les deux frères toulousain s'accompagneront non seulement de Vald mais aussi de Francis Cabrel, Tayc, Julien Doré, Leto, Russ, Olympe Chabert et Mc Solaar.

Si les fans déplorent l'absence d'Orelsan dans les commentaires, cette liste n'en reste pas moins légendaire et annonce un album plus varié que jamais.