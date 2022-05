Bigflo & Oli : 10 000 ventes en 24h avec leur nouvel album personnalisable

En 24 heures, Bigflo & Oli ont réalisé plus de 10 000 ventes avec leur nouvel album grâce à un coup de com' génial.

par Team Mouv'

Bigflo & Oli sont de retour avec un coup de com' brillant. Résultat : plus de 10 000 exemplaires de leur nouvel album ont déjà été commandés, en moins de 24h.

Ils savent toujours nous surprendre, et ils ont encore frappé fort : pour leur nouveau projet, Bigflo & Oli ont pensé à un plan de com' tout aussi original que malin. Alors même que le duo a dévoilé dans une courte vidéo que la sortie de leur prochain projet se ferait le vendredi 24 juin prochain, un site internet a été créé pour permettre aux fans de choisir le nom et la cover du projet à venir.

Un plan de com' tout aussi original qu'efficace

Sur leprochainalbum.com/experience, on peut ainsi voter pour la version de l'album que l'on préfère. Le titre et la cover qui auront remporté le plus de propositions de la part des internautes seront choisis pour l'impression finale. Il est aussi possible de précommander la version de notre choix, personnalisée, donc.

Une idée qui a apparemment fait son effet et réussi à séduire les fans : en moins de 24h, plus de 10 000 exemplaires de l'album qui s'appellera donc Les Autres c'est nous, Tous extraordinaires ou Florian & Olivio ont été précommandés par le public du mythique duo toulousain.

Retour grandiose, donc, pour Bigflo et Oli, dont le projet est porté par l'inimitable voix de David Castello-Lopes, connu pour ses vidéos Depuis quand ?, et qui narre avec humour le plan brillant des deux frères.