Bigflo et Gazo réunis à Toulouse : c’est quoi les bails ?

Gazo a récemment dévoilé une série de photos avec le rappeur toulousain, et la toile s’emballe.

Gazo est inarrêtable : après son album Drill 5 début 2021, il a été présent sur de nombreux feat cette année, ainsi que dans Validé saison 2 dont il est en pleine promotion . Et parce qu'il ne compte pas s'arrêter là, le rappeur originaire de Saint - Denis est actuellement en tournée de concert en France . Lundi 13 septembre, celui - ci a posté une série de photos avec Bigflo, et les fans des deux rappeurs se sont aussitôt enflammés .

S'imposant comme un des nouveaux grands noms de la drill, Gazo semble loin de l’univers de Bigflo et Oli . Et pourtant, les deux artistes ont réalisé quelques photos ensemble . Sourires, mains sur l’épaule et photos de leurs montres : les deux rappeurs ont l’air de faire bien s’entendre . En posant ces quatre photos sur tweeter, Gazo savait qu’il allait surprendre et intriguer ses fans .

Un feat improbable ?

Un feat entre BigFlo et Oli est - il si improbable ? Gazo sait apparaître là où on ne l’attend pas, et nous a déjà montré son talent sur des morceaux chantés comme "Tu le sais" de Kalash . Quant à Bigflo et Oli, on se souvient de leur featuring avec Kalash Criminel, qui prouve que les deux toulousains savent s’adapter .

Assez d’indices pour que les fans s’enflamment… mais, sur Instagram, on peut voir que Gazo a posté avec ces photos un extrait de son concert à Toulouse, où Bigflo a tout simplement fait une apparition . Le shooting photo serait - il seulement un shooting de coulisses, pour immortaliser la rencontre des deux rappeurs ?

Les paris sont lancés . Pour l’instant, tout ce qu’on sait, c’est que Gazo aime bien nous surprendre .