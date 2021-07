Benzema réagit à la dédicace de Booba dans "Dragon"

Karim Benzema a validé son apparition dans la lyrics vidéo de Booba et ça sent peut être la réconciliation entre les deux stars.

Booba n'a jamais été aussi productif que depuis qu'il est en retraite . Son dernier morceau intitulé Dragon, a été dévoilé il y a quelques jours avec une lyrics vidéo . Dans la vidéo, on voit différents extraits de vidéos pour illustrer les lyrics du Duc dont une apparition de Karim Benzema sur le terrain de foot . Le joueur n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux .

Un bel hommage

Le motto "La piraterie n'est jamais finie" n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui quand on voit le nombres de nouveaux sons de Booba : entre Mona Lisa, Kayana et Plaza Athénée . Sorti le 15 juillet dernier, son titre appelé Dragon va bientôt dépasser la barre du million de vues sur YouTube . Dans le "clip", on voit Benzema sauter de joie après avoir tiré un but, le tout au son des lyrics “On perd on win on apprend” . L'attaquant du Real Madrid valide le clin d'œil et n'a pas hésité à reposter le passage dans sa story Instagram .

Un signe de réconciliation entre les deux stars ?

Ces derniers mois, la relation entre Karim et B20 n'était pas au top . Les deux anciens amis n'étaient pas d'accord concernant leur soutien pour Bassem Braïki . Mais aujourd'hui, la situation a l'air d'avoir évolué dans le bon sens et les deux stars n'hésitent pas à réafficher une certaine complicité . Les deux anciens amis seraient - ils reconciliés ?

