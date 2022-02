Benjamin Epps : Zidane en 2006, Mbappé en 2022

Grâce à un somptueux triplé musical, Benjamin Epps s'est hissé à la vitesse de l'éclair parmi les plus gros prodiges du rap game et s'ouvre les portes d'un avenir radieux.

par Jérémie Léger

« Si je ne deviens pas footballeur, je serai rappeur », a longtemps dit et répété Benjamin Epps durant sa jeunesse. A désormais 25 ans, le natif de Libreville au Gabon peut être fier d'avoir réalisé sa prophétie. Voilà deux ans maintenant qu'il a tiré un trait sur une carrière balle au pied pour se consacrer pleinement à sa carrière de MC. Ce choix il ne l'a pas fait par contrainte ou parce qu'il s'est fait les croisés non. Il l'a fait car il était juste trop bon pour ne pas prendre le micro. Eppsito, ne lui parlez pas d'âge, parlez lui plutôt de rap.

Après Le Futur, un premier EP publié en 2020 et un second, Fantôme avec Chauffeur en collaboration avec Le Chroniqueur Sale lâché en 2021, il a enchaîné début 2022 avec un troisième volet, judicieusement baptisé Vous êtes pas content ? Triplé !, en référence à la punchline prononcée par Kylian Mbappé en 2018 lorsqu'il jouait encore à l'AS Monaco. Un jeune prodige du rap français qui s'inscrit dans la lignée d'un prodige du football français devenu champion du monde, sa majesté Benjamin Epps ne pouvait pas rêver d'une meilleure destinée.

La comparaison entre Benjamin Epps et l'attaquant star du PSG n'est pas anodine puisque comme lui, le prodige de Libreville a connu un succès éclair fulgurant. Arrivé discret il y a moins de deux ans, il est parvenu à faire son buzz en un temps record et ses trois projets dévoilés depuis ont tous été validés à la fois par la critique et le public. Une reconnaissance progressive qui lui a offert une exposition hors norme, lui qui a déjà à son actif un concert Hip-Hop Symphonique et une prestation remarquable chez Colors.

Et encore, là on parle seulement des exploits individuels. Collectivement, non-content d'avoir obtenu la reconnaissance de Booba, Kery James ou encore Youssoupha parmi ses pairs, Eppsito affiche déjà des collaborations exceptionnelles sur son CV notamment avec Dinos, la chanteuse belge Selah Sue, Sam's, Santigold, la chanteuse américaine dont il est lui-même fan, Vladimir Cauchemar et même DJ Mehdi à titre posthume. Comme si tout ça ne suffisait pas, sur son dernier projet, le MC se paye carrément le luxe d'une introduction sur-mesure signée Jadakiss, l'éminent lyriciste US du groupe The Lox qui n'hésite d'ailleurs pas à nommer explicitement son hôte comme le « best rapper of France ». Pas mal pour un jeune rookie n'est-ce pas ?

Les raisons du succès

Mais alors comment expliquer un tel engouement autour de lui ? Dans un premier temps, la persévérance et la détermination. En effet, n'allez pas croire que deux ans seulement ont suffi au rappeur pour se faire une place parmi les MC les plus chauds du moment. Car avant de devenir Benjamin Epps, ce dernier officiait sous différents blases, de Kesstate à Benjamin Franklin, en passant par MC Crook et Jazzy. Comprenez qu'en réalité, il lui a fallu plus de dix ans de formation et de recherche pour définitivement trouver son identité.

Animé par un esprit de compétition permanent, le rappeur se distingue non seulement par son timbre de voix aigu et singulier, mais surtout par un egotrip exacerbé et totalement assumé : « Si tu ne penses pas que tu es le meilleur dans ce que tu fais, ça ne sert à rien de le faire. Moi, je pense que je suis le meilleur, je peux me tromper bien sûr, mais c'est mon objectif en tout cas », dit-il.

Pour mener à bien ses plans de conquête du rap game, il laisse glisser sa plume affûtée sur des vibes transpirant l'école du rap new-yorkais et parisien des années 90 et se plaît à distribuer dans le plus grand des calmes, des punchlines toutes plus insolentes les unes que les autres. « On peut raconter des choses sans faire de punchlines, mais pour moi, c'est important, car ça accroche les gens », précise-t-il. Pour sûr que si l'autoproclamé « dernier des pygmées » n'est objectivement pas le meilleur lyriciste, tout le monde retient ses phases et c'est elles qui font tout le sel de son art.

Comme Mbappé sur le terrain, il a surpris le rap d'un contre-pied parfait, mais son audace et ses multiples talents ne suffisent pas à expliquer la percée éclair de Benjamin Epps dans le game. Selon Oliver, l'un des beatmakers de Just Music Beats à qui l'on doit la quasi-totalité des prods de son dernier EP, sont succès s'explique aussi par un heureux alignement de planètes. « Il est arrivé au bon endroit au bon moment et a fait les sacrifices qu'il fallait. A une époque où les gens en ont marre d'écouter toujours la même chose, il est arrivé avec quelque chose de rafraîchissant : du rap à l'ancienne, mais avec une touche de modernité. . En plus d'être technique et percutant, il montre qu'on peut faire de la bonne musique sans être formaté ».

Des propos validés par Benjamin lui-même : « Quelles que soient les tendances, quand tout le monde fait le même rap avec les mêmes mots, les mêmes flows, les mêmes intonations, à un moment, ça fatigue l'esprit. J'ai voulu arriver avec quelque chose de différent et je pense que c'est ce qui a plu au public. Tant mieux puisque c'est la musique que j'aime ».

Enfin, si tout le monde s'est intéressé à Benjamin Epps, c'est aussi grâce aux débats houleux qu'il a suscités dans la communauté rap. Car si incontestablement le monsieur a du talent et a apporté un vent d'air frais sur le paysage rap français, il est loin de faire l'unanimité et se classe déjà parmi les MC les plus clivants de sa génération.

Eppsito Vs. Everybody

Dès son premier buzz, Benjamin Epps annonçait la couleur. En fin d’année 2020, la toile s'agite avec la publication du titre Kennedy en 2005, extrait de son premier EP Le Futur. Au-delà de la comparaison avec le rappeur de Villeneuve-le-Roi qui a fait vriller certains puristes, c'est surtout la voix du Gabonais qui est au centre des discussions. Les fans de la nouvelle vague du rap américain, ambassadrice d'un revival du rap old-school des années 90-2000 ont immédiatement reconnu chez Benjamin Epps l'inspiration puisée chez Griselda Records. Son timbre de voix nasillard couplée à la teinte sombre de ses productions font indéniablement penser au MC de Buffalo, Westside Gunn. Pour les références plus françaises, on reconnaît également dans ses flows une touche de Casey ou de Kohndo. Des influences totalement assumées par ailleurs.

Autre point qui divise chez le natif de Libreville : l'egotrip. A l'heure où l'intéressé n'a pas peur de se comparer à des légendes comme Zidane, Biggie, Jay-Z, Nas, ou Mbappé, certains jugent encore son arrogance comme malvenue, lui qui n'a pas encore sorti d'album et qui a encore tout à prouver. Pareil lorsqu'il s’attaque frontalement à Booba, Nekfeu, Alpha Wann, Sneazzy, SCH, Jul et Naps, c'est toute une frange de la communauté rap qui grince des dents. Mais là où certains s'emballent et voient ces piques comme des provocations frontales d'un mec inconscient, Benjamin Epps reste droit dans ses bottes et rappelle que le rap est aussi un sport. « Comme le football, le rap c'est une compétition : on tacle sur le terrain, mais une fois rentré au vestiaire, le respect reprend ses droits ».

Pendant ce temps, d'autres s'offusquent sur certaines de ses punchlines qu'ils jugent « bête et méchantes». Alors ok, ses phases sur Wejdene et Feuneu ou plus récemment celle lâchée à l'encontre de Lala &ce dans son titre « Vous êtes pas content, c'est pareil » sont plutôt borderlines, mais, un peu à la manière d'un Booba, on ne peut lui enlever le fait qu'il exprime les pires des crasseries avec une finesse d'écriture incontestable. Quand bien même ses plus farouches opposants ne se satisferaient pas de cet argument, cette fois, c'est Oliver de Just Music Beats qui prend la défense de son artiste : « Le rap aujourd'hui est ultra-aseptisé et censuré. Heureusement qu'il y a encore des gars comme Benjamin qui n'ont pas peur de choquer. C'est aussi ça le rap il ne faut pas l'oublier ».

Enfin, ultime critique qui est faite à l'égard de sa musique, c'est qu'il tourne en rond et n'en dit pas beaucoup à son sujet. Outre le fait de rapper ses ambitions artistiques, matérielles et financières et d'affirmer son vœu de devenir un modèle pour sa communauté, Epps reste effectivement assez vague sur qui il est vraiment. Quand bien même il a dévoilé des bribes de son passé, comme le fait d'avoir raté son permis cinq fois, d'avoir été ramasseur de melons à Nîmes et valet de chambre à Aix, l'homme derrière Benjamin Epps reste encore à ce jour bien mystérieux. N'en déplaise à ceux qui veulent en savoir plus, le rappeur profite pour le moment de sa nouvelle vie d'artiste

L'avantage avec Epps, c'est qu'en plus d'être bien entouré et défendu par les siens, il tue les critiques dans l’œuf, soit en y répondant avec intelligence et éloquence en interviews, soit en s'exprimant directement dans ses raps. Dans un cas comme dans l'autre, son message est clair : « Si vous n'êtes pas contents, c'est pareil ! ». Résignez-vous et mettez plutôt du respect sur le nom de Benjamin Epps, car de toute façon si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances qu'il vous tacle à la gorge sur son futur album.

Quel avenir pour Benjamin Epps ?

Bien qu'il veuille rester fidèle à sa ligne de conduite, cela ne veut pas dire qu'il ne compte pas faire évoluer sa formule à l'avenir. Quelques mois avant la sortie de son EP justement, il nous avait déjà fait part de sa volonté d'élargir son spectre musical : « Un artiste par définition, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite. Évidemment que ma musique va évoluer, c'est dans l'ordre des choses. La seule chose que je sais, c'est que je veux faire une musique qui me fait kiffer personnellement et qu'elle touche les gens »

Dans cette logique, on sent déjà un gap franchi sur son dernier EP. Non seulement, il se livre davantage, mais étend aussi très clairement sa palette vocale. Avec « Dans le Way » par exemple, il sort doucement de sa zone de confort en s'essayant à l'autotune. Rassurez-vous cependant, il reste new-yorkais dans l'âme et ses élans mélodieux ressemblent plus à des refrains chantés façon 50 Cent plutôt que Travis Scott ou Young Thug. C'est dans ce titre également qu'il fait ses premiers pas dans le storytelling. Il a certes déjà brillé dans l'exercice du morceau thématique avec le poignant Dieu Bénisse les Enfants, mais la démarche est poussée bien plus loin ici.

Clairement, avec ce triplé musical, Benjamin Epps nous a montré qu'une infime partie de ce qu'il savait faire et tout porte à croire que son premier album signera sa première grande évolution artistique. Du moins c'est ce qu'on en attend et c'est ce qu'il a laissé entendre au micro de Pascal Cefran. Invité dans Mouv Rap Club, il a exprimé ses attentions de diversifier sa musique et ses sonorités à l'avenir : « Faire du Benjamin Epps, mais ne pas avoir peur d'aller vers ce qui me plaît et m'intéresse ». Concernant l'album, aucun morceau n'a encore été officiellement enregistré, mais le fil rouge est déjà présent. Musicalement, il précise également vouloir tendre vers quelque chose de plus orchestral et grandiloquant. Impossible pour l'heure de savoir précisément ce qu'il prépare, si ce n'est qu'il compose, produit et sample beaucoup de soul et de R&B des années 90.

De plus en plus présent sur des projets d'autres artistes, il a également fait savoir que l'un de ses objectifs dans le futur était de s'ouvrir encore davantage aux collaborations. Explorer les univers d'autres artistes en somme. Pour son album à venir, si rien n'est encore acté, il sait déjà avec qui il souhaiterait associer. Sans surprise, il ne communiquera aucun nom, mais précisera tout de même que trois invités sur son projet serait le nombre idéal.

Mais peu importe de quoi l'avenir sera fait, Benjamin Epps a l’obsession de la réussite et fera tout pour arriver à ses fins. Conscient de ses forces et de son talent, il reste confiant sur son destin et ne cesse de marteler qu'il sait où il veut aller et qu'il y fonce tout droit : « J'ai des objectifs à atteindre et je veux réussir à tout prix », promet-il. Le message est passé et le règne de sa majesté Benjamin Epps ne fait que commencer. Gare à ceux qui tenteront de se mettre en travers de sa route.