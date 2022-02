Benjamin Epps répond à la validation de Booba

Validé par Booba, Benjamin Epps réagit.

par Team Mouv'

Ce dimanche 30 janvier, Booba partageait sur ses réseaux sociaux le nouveau phénomène Benjamin Epps, une validation qui a fait réagir le concerné qui lui a répondu.

C'est le valideyyy

Alors qu'il sortait le 28 janvier dernier son nouveau projet Vous êtes pas contents ? Triplé !, Benjamin Epps se positionne aujourd'hui comme la nouvelle tête du rap à suivre. Et celui qui mentionne souvent Le DUC dans ses morceaux ou interviews s'est vu recevoir ce dimanche sa validation, à laquelle il a rapidement et fièrement répondu.

Visiblement très admiratif du Duczer, Epps s'est inspiré dans son dernier EP en date de la fameuse punchline de Booba dans le morceau Le Duc "Les négros sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik. La honte nég * * ! Tu T’rends compte nég * * ?" en la remplaçant par “Les rappeurs sont déclassés par SCH, Jul et Naps”. Un clin d'oeil qui a semblé faire plaisir à B2O qui n'a pas hésité à lui donner de la force en retour en partageant un extrait de son dernier clip et légendé par "Ce genre de shit des ténèbres préhistoriques. @benjamineppsoff 🔥".

Suite à ce beau geste de la part de celui qui est pourtant habitué aux clash dans le rap game, Benjamin Epps a répondu en commentaire sous la publication "Lesgoooo!!!!!!" accompagné de plusieurs emojis flamme. Fier d'avoir mis Kopp d'accord, le jeune rappeur l'a également remercié directement dans sa story Instagram "Merci au DUC. Ça bouge pas."

Capture d'écran story Instagram de @benjamineppsoff

Un échange intergénérationnel qui nous réservera peut-être dans le futur un featuring tout droit venu des ténèbres préhistoriques?