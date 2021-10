Benjamin Epps invité dans le nouveau clip de Selah Sue "Hurray"

Selah Sue sort le remix de son single "Hurray" en featuring avec Benjamin Epps.

Cette fois ci Selah Sue semble définitivement sur le retour ! Après cinq chansons un peu passées inaperçues l’an passé, elle a envoyé le titre Hurray le 27 août dernier et vient de sortir le remix avec le rappeur Benjamin Epps .

Benjamin Epps étoffe son catalogue

L'artiste belge avait fait une arrivée fracassante en 2011 avec un premier album où elle dévoilait une voix chaude, puissante, élégante, et dans lequel apparaissait le titre Crazy Vibes qui avait été l'un des tubes de l'année . Ce titre avait permis à la chanteuse d'acquérir une forte notoriété en France accentuée par la présence de Nekfeu et Guizmo dans le remix de ce titre . Selah avait d'ailleurs réédité l'expérience avec Guizmo 4 ans plus tard sur le titre Alone, signe qu'elle s'intéressait de près au paysage urbain français .

Cet intérêt pour le rap francophone ne semble pas s'être éteint puisque l'artiste belge vient de collaborer avec le jeune gabonais Benjamin Epps sur le remix de son single Hurray. Nouvelle figure montante du rap francophone, très apprécié pour ses lyrics et respecté par les anciens, le rappeur originaire de Libreville apporte une touche très old - school qui scie parfaitement au morceau original . En effet son phrasé et son flow s'accordent à merveilles à a voix soul de Selah Sue et à la prod très jazzy du titre . Une alchimie qui ne parait pas si surprenante que cela lorsque l'on connait la facilité d'Eppsito à poser sur des ambiances boom bap / jazz comme il l'a fait dans ses deux premiers projets .

Benjamin Epps continue donc de grandir et de collaborer avec des artistes aux styles différents : Dinos, Vladimir Cauchemar, Zeseau, Sam's en maintenant Selah Sue . Le kickeur démontre ainsi sa polyvalence et s'affirme comme une des figures à suivre de près ces prochaines années .