Benjamin Epps annonce la sortie d'un nouveau projet

Benjamin Epps tease en plein concert un nouveau projet pour début 2022.

par Team Mouv'

Quasiment un an après ses débuts en France et la sortie de son premier EP, Benjamin Epps est bientôt de retour avec un nouveau projet.

Eppsito revient pour 2022

Le 11 décembre 2020 sortait le premier projet de Benjamin Epps, Le Futur, un EP de 6 titres porté par un titre fort, Kennedy en 2005. Arrivé avec une voix originale, des textes bouillants et une envie débordante de s'imposer dans le rap game français, le rappeur originaire de Libreville a fait beaucoup de bruit cette année. Le 23 avril dernier il sort même un deuxième projet, en collaboration avec le Chroniqueur Sale, nommé Fantôme avec chauffeur. Puis on a eu le droit à des featurings avec Dinos, Sam's, Vladimir Cauchemar ou encore Selah Sue qui lui ont permis de s'installer encore un peu plus dans nos écouteurs.

L'auteur de Dieu bénisse les enfants était en concert ce jeudi 25 novembre à Reims et en a profité pour faire une déclaration concernant la suite de sa carrière. En effet, Benjamin Epps a annoncé à son public qu'il sortira un nouveau projet fin janvier 2022. C'est en tout cas ce qu'a dévoilé un internaute du nom de @gabinmoris au média "L'Etudiant En Rap".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour l'instant les informations concernant cet album sont très minces, mais tout porte à croire que Benjamin Epps envoie un nouvel EP pour ensuite sortir plus tard, dans l'année, un album abouti qui marquerait ses grands débuts.

Benjamin Epps x Hip Hop Symphonique 6

Benjamin a d'ailleurs fait le show pour Hip Hop Symphonique 6, que pourrez écouter en exclusivité sur Mouv' ce samedi 27 novembre à 18h30. Un concert qui sera diffusé au mois de décembre sur Canal +.