Benjamin Epps a invité Theodort à le rejoindre sur scène

Theodort a été invité par Benjamin Epps à monter sur scène.

par Team Mouv'

Qui a dit que les rappeurs n'avaient pas d'auto dérision ? Ce n'est en tout cas, pas le cas de Benjamin Epps qui a validé Theodort en le faisant monter sur scène.

Epps fait plaisir

Ce vendredi 13 et samedi 14 mai avaient lieu le festival Yung Fest à Montpellier. Un évènement durant lequel on pouvait retrouver Gazo, Koba La D, Josman, Vladimir Cauchemar ou encore Benjamin Epps. C'est ce dernier qui retient l'attention grâce à un geste, fort sympathique, tenu envers le Youtubeur Theodort.

Le créateur de contenu avait sorti une vidéo en avril dernier dans laquelle il parodiait certains rappeurs dont Benjamin Epps. Une vidéo qui cumule, aujourd'hui, plus de 3 millions de vues et qui n'est visiblement pas passée inaperçue aux yeux de l'auteur de VOUS ÊTES PAS CONTENTS ? TRIPLÉ !. C'est en plein milieu de sa performance qu'Eppsito a invité Theodort à monter sur scène avec lui, le temps d'une acclamation par le public montpelliérain.

Une superbe surprise qui montre que Benjamin Epps n'est pas du tout rancunier et a plutôt bien pris la parodie du Youtubeur, qui a lui même déclaré un peu plus tard sur les réseaux : "Un des plus beaux moments de ma vie".