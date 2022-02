Benash s’exprime sur Booba et lui envoie un message de paix

Lors d'une interview, Benash est revenu sur son clash avec Booba qu'il a désormais pardonné.

Alors que Benash annonçait son retour sur ses réseaux sociaux le 1er février dernier après plusieurs années d'absence, il est revenu ce 2 février dans une longue interview publiée sur sa chaîne YouTube. À cette occasion, le rappeur s'est confié sur ses relations avec Booba.

Sans rancune du côté de Benash

Absent depuis la sortie de son deuxième album studio NHB en 2019, Benash est revenu ce 2 février dernier en dévoilant sur sa chaîne YouTube, une longue interview Témoignage dans laquelle le rappeur s'est exprimé sur sa carrière, sa conversion à la religion chrétienne mais aussi sur ses embrouilles avec son ancien mentor B2O.

En effet, l'ancien membre du label de Booba avait quitté le 92i pour se consacrer au rap chrétien et avait même lancé son propre label Glaive Music. Suite à cela et sans grand étonnement, un long clash a démarré entre Le Duc et le Chef de Guerre sur les réseaux sociaux .

Durant l'interview, le rappeur a donné plus de détails sur les raisons de son départ et a déclaré : "Ce qui m’a poussé à quitter le 92i ? On s’entendait plus, on avait plus exactement la même vision, quand j’ai fini mon projet NHB, moi et Booba on avait des désaccords sur la tracklist__, on avait 2 - 3 sons qu’il ne voulait pas mettre et que moi je voulais et qui me tenait à coeur . " avant d'ajouter "j’ai pris la décision de quitter même si j’ai essayé de faire en sorte que les choses se consolident mais j’ai compris que ma place était plus là” .

Alors qu'il n'hésitait pas à l'époque à répondre aux tacles de Kopp, aujourd'hui, Benash n'a plus la même vision des choses et dit ne ressentir aucune haine à l'encontre de celui avec qui il avait réalisé le fameux hit Validé : " Je ne lui en veux pas . Même par rapport aux conversations, aux insultes, je le pardonne pour ça . Moi aujourd’hui je suis différent, j’ai plus le même état d’esprit, je suis rempli d’amour, ça m’intéresse plus de faire la guerre à qui que ce soit" .

Un beau message de paix qui traduit le tournant de Benash et qui s'est conclu par des vœux destinés à son ancien ami "Je lui souhaite le meilleur, d’être heureux, mais on est plus en contact . Il fait sa vie, je fais la mienne, et je lui souhaite tout le bonheur du monde” . Une chose est sûre : il n'est pas certain que Booba mette autant d'eau dans son vin de son côté .

Retrouvez tout le témoignage de Benash ci - dessous :

