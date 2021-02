Benab en balade nocturne dans le clip de "La night"

Benab a dévoilé le clip du morceau "La night", issu de son projet "Au clair de la rue (Part. 1)", disponible depuis le 19 février 2021.

par Team Mouv'

Un hymne pour ceux qui tournent en ville la nuit ( avant le couvre - feu du coup ) . Benab a sorti son album Au clair de la rue ( Part . 1 ) le 19 février 2021, avec comme ambition de devenir une figure importante du rap dans le 93 .

Pour accompagner cette sortie, le rappeur de Sevran a dévoilé le clip de La night, qui est sûrement le morceau le plus représentatif du projet .

La nouvelle étoile de Sevran

Sur une prod mélancolique de Koston, Benab déambule dans les rues vides une fois la nuit tombée . Souvent seul, ou accompagné de quelques potes, il parcourt un paysage désert dans un clip poétique réalisé par Hustler Game. Il s’agit du quatrième extrait clippé du projet, après RS3 avec Timal, le morceau éponyme Au clair de la rue, et Confidentes.

Avec La night, et son clip, Benab affirme son statut de nouvelle sensation sevranaise . Sur son album, il convie d’ailleurs Maes et Imen ES, qui viennent tous deux de Sevran . On y retrouve aussi des collaborations intéressantes avec Naps, Marwa Loud et Mister V. Benab était passé dans Mouv' Rap Club le 16 février, pour discuter plus en détail de son projet .