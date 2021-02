Benab dévoile la tracklist de son nouveau projet avec Maes, Mister V...

Sur son prochain projet "Au Clair De La Rue (part.1)", Benab sera très bien entouré.

par Team Mouv'

Benab compte frapper fort le 19 février prochain à l'occasion de la sortie d' Au Clair De La Rue ( part . 1 ), son prochain album solo . En publiant une courte vidéo sur ses réseaux, le rappeur du 93 a dévoilé la tracklist de son album, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le casting est lourd !

L'équipe de choc

Dans cette petite vidéo, l'artiste navigue sur la playlist de son album et en cliquant sur ses featurings, il fait apparaître les rappeurs et chanteurs qui l'accompagneront ainsi qu'un court extrait des collabs . Sur Au Clair De La Rue ( part . 1) , on le retrouvera aux côtés d'Imen Es, Mister V, Timal, Marwa Loud, Naps et même Maes . Et le projet devrait comporter 13 titres en tout, si on se fie à la liste des sons sur la vidéo partagée par le rappeur sur Twitter :

Il y a quelques jours, Benab sortait un magnifique clip avec le pianiste Sofiane Pamart intitulé Confidentes. Il s'agit d'un son calme et chantant, assez différents des extraits des featurings qu'il vient de publier pour teaser la sortie de son album .

A l'occasion de la sortie de son premier album Dracarys, il était l'invité de Céline dans Mouv' Rap Club, en 2019. Il nous parlait déjà de ses feats avec Maes, car lui aussi vient de Sevran !