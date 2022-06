BB Jacques survalidé par SCH

SCH a été complètement épaté par BB Jacques dans "Nouvelle école".

Alors que la nouvelle compétition française de rap, Nouvelle école, produite par Netflix, est en cours de diffusion sur la plateforme, une prestation de BB Jacques a rendu fou SCH, membre du jury aux côtés de Shay et Niska.

"Tié un rat"

Cela fait maintenant plus d'une semaine que les premiers épisodes de la fameuse émission rap tant attendue ont été dévoilés par Netflix. Si Niska, SCH et Shay composent le jury, leur but est de partir à la recherche de LA pépite au gré de diverses auditions dans plusieurs villes de l'hexagone.

Depuis le lancement, des noms se sont d'ores et déjà démarqués sur les réseaux sociaux mais aussi chez les juges qui se voient épatés par certaines performances, notamment par BB Jacques qui, lors d'un passage sur scène, a littéralement conquis SCH, qui s'est exclamé à la fin du show du jeune rappeur "Saaale ! Arrête, arrête c'est trop ! T'es un rat, la vie de ma mère t'es un rat, t'es un vrai rat. Merci, merci beaucoup, t'es un artiste !"

Fort de 3 albums déjà dévoilés, dont le dernier, Poésie d'une pulsion a vu le jour le 20 mai dernier, le jeune rookie compte bien s'imposer comme le talent de l'émission et conquérir le cœur du public après avoir conquis celui d'un des plus gros noms du rap français.