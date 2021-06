"Bande Organisée" réalise une performance jamais vue dans le rap français

La team de JUL et 13 Organisé, ont réalisé une énorme prouesse avec le morceau "Bande Organisée."

par Team Mouv'

C'est tout simplement du jamais vu dans le rap français, et la performance mérite d'être soulignée . Le single Bande organisée, qui réunit Jul, SCH, Naps, Kof, Soso Maness, Alonzo ou encore Elams, Houari et Solda continue de faire tomber les records, et décroche un triple single de diamant.

Bande organisée, triple single de diamant en 10 mois

C'était déjà le titre rap le plus écouté en France en 2020, et les streams ne faiblissent pas puisque le morceau a obtenu un nouveau single de diamant, qui vient s'ajouter aux deux autres . En seulement 10 mois, le morceau cumule donc 3 singles de diamant, ce qui correspond à plus de 150 millions de streams. Une première dans l'histoire du rap français .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

L'histoire d'un morceau déjà culte

Invité sur le plateau de Clique pour JVLIVS II, SCH était revenu sur l'histoire de la création du morceau Bande organisée . Il explique : "Quand je rentre et je vois tout le monde, déjà c'est l'apothéose : on est une trentaine d'artistes . C'est une réunion qui s'est pas passée plusieurs années à Marseille, je sais même pas si c'est déjà arrivé qu'il y ait autant d'artistes réunis . "

Il précise ensuite comment s'est effectuée la création de son couplet : "On met la prod, et moi j'avais pas encore écrit, et j'entends la prod et je me dis mais ça y est je vais me régaler__ . Et j'ai mon reuf qui est aux Beaumettes je lui envoie en note vocale mon couplet, et il me dit "oh c'est grave" . Et du coup je rentre en cabine, je pose mon couplet et puis après tout le monde a posé son couplet . "