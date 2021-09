"Bande organisée" 2 : Jul vient-il d'annoncer une compilation Paris-Marseille ?

Jul a annoncé de la suite de "13 organisé", où devraient figurer des rappeurs parisiens.

par Team Mouv'

Après le succès impressionnant du premier opus, Jul revient avec la suite de la compilation de 13 Organisés. Mais, à la suprise de tous, le Marseillais aurait invité des rappeurs de Paris sur le projet, et notamment Kaaris.

Un an après la sortie de 13 organisé, album dans lequel l'ovni était en featuring avec des rappeurs de sa ville tels que Naps, Soprano, SCH, Soso Maness et cie, Jul est toujours au plus haut . Les ventes de l'album avaient explosé, jusqu'à atteindre plus de 150 000 ventes, et le tube Bande Organisée est devenue triple single de diamant . . . de quoi faire rêver les fans d'un volume 2 .

Le décompte est lancé pour le deuxième volume

Le J l'a bien compris, et avait annoncé au début de l'été la préparation d'un second album, indiquant se retirer quelques mois pour concocter "un projet de fou", nous promettant "de belles surprises cette année". Mardi 21 septembre, enfin, le rappeur de la cité Phocéenne a annoncé l'arrivée de cette fameuse suite sur ses réseaux sociaux . En effet, en story instagram, l'ovni a lancé un compteur . Dans un mois et sept jours à compter de mardi, soit le 29 octobre, sortira l'album tant attendu .

Un Classico Paris - Marseille

Une grosse surprise est cependant au rendez - vous pour cette nouvelle compilation : celle - ci semble être une collaboration entre les rappeurs marseillais et parisiens. Appelé Classico Organisé, le projet devrait faire figurer Kaaris, Nahir, RK, Rohff, Tunisiano, Oxmo . . . qui ont aussitôt repris la story de Jul sur son propre compte .

La sortie de Classico Organisé, juste après le match OM - PSG ( le 24 octobre ) du même nom, devrait faire tourner des têtes . Parisiens et Marseillais vont - ils trouver la réconciliation sous le signe du J ? Rendez - vous le 22 octobre pour le savoir .