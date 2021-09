Bakari dans le tieks pour son clip "Capo Plaza"

Bakari en mafieux du quartier pour son dernier clip

par Team Mouv'

Le rappeur belge vient de sortir le très énergique clip de "Capo Plaza" issu de son projet "Sur écoute : Saison 2" sorti fin juin 2021 .

Bakari en mode gangster

Pour ce clip, réalisé par ILLA, Bakari se met en mode gangster. Entre règlement de compte, vente de drogue et découpe de shit le rappeur ne chôme pas . Accompagné de magnifique mouvements de caméras nous sommes amenés à suivre l'artiste dans ses différentes aventures . Le réalisateur joue beaucoup avec les différentes teintes, alternant la couleur et le noir et blanc, mais également avec les différents cadre de ca caméra . C'est donc avec un clip très dynamique, à l'opposé du précédent "Ibiza", que Bakari nous offre le deuxième visuel de son EP "Sur écoute : Saison 2" .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Sur écoute : saison 3" pour bientôt ?

Ne serait ce qu'avec les saisons 1 et 2 Bakari a su conquérir le public rap en proposant une large palette entre mélodie, rap et chant . Il avait déclaré chez Mouv' que le projet "Sur écoute" sera une trilogie, les deux première saison étant sorties à deux mois d'intervalles, on peut donc s'attendre à une sortie de la partie finale dans un futur assez proche . Patience donc la suite arrive d'ici peu . . .