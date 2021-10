Bakari conclut sa trilogie "Sur écoute"

Le rappeur belge Bakari dévoile le troisième EP de la série "Sur écoute".

par Team Mouv'

Alors que le rappeur belge Bakari vient de finir l'exploitation de Sur écoute : Saison 2 avec la sortie du clip Capo Plaza début septembre et ce dernier sort ce vendredi 22 octobre Sur écoute : Saison 3.

"Sur écoute" c'est fini

Bakari enchaine et sort donc la troisième partie de la trilogie Sur écoute. Une trilogie d'EP composé chacun de six morceaux et d'un featuring sur le troisième track . Cette fois ci l'invité de ce troisième track n'est autre que le rappeur anderlechtois Tawsen .

Pour ce qui est de l'artistique Bakari nous fait une nouvelle fois étalage de sa polyvalence . En effet, comme sur les deux autres épisodes, le rappeur nous offre aussi bien des sons très mélodieux et mélancolique que des sons un peu plus dansant . Une large palette qui lui confère un public assez éclectique et fais de lui un des rappeurs à suivre du moment .

Le liégeois vient donc de terminer sa série Sur écoute, qu'il avait déjà annoncé comme une trilogie au micro de Mouv' Rap Club en mai dernier. Une page se tourne certes, mais la suite s'annonce radieuse pour le talentueux Bakari .