Bakari chantonne la vie de rue dans le clip "Détonation"

Le rappeur Rwandais basé en Belgique vient de frapper fort avec son dernier clip "SoloBinks #1".

par Team Mouv'

Depuis la sortie de l'excellent clip N'Da Blocka, le rappeur belge d'origines rwandaises Bakari continue de développer son univers musical . Il revient à présent avec un tout nouveau visuel pour son titre Détonation, premier extrait de sa série de freestyles SoloBinks # 1 . Et comme précédemment, c'est très réussi .

Simple et efficace !

Pour ce clip, on retrouve Bakari dans son univers artistique mélancolique et doux. Le rappeur s'amuse à développer ses mélodies souriantes et entraînantes pour raconter la triste réalité de la vie de rue . Entre histoire criminelles et violence banale, il prend à peine le temps de laisser parler son cœur pour s'adresser à la gente féminine . L'artiste se lance dans un refrain chanté très planant et original sur ce court morceau estival qui dure à peine 2 minutes .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un artiste à suivre

Jeune, talentueux et bien inspiré, Bakari est sans doute dans la longue liste des rappeurs à suivre durant cette année 2021 . Avec ce dernier visuel, il continue d'étoffer sa palette musicale et prouve qu'il a les mélos et la voix pour nous faire swinger tout l'été .