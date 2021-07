Aya : son album "Nakamura" franchit le milliard de streams sur Spotify

La "Queen" du R&B français fait toujours plus de streams !

par Team Mouv'

On ne présente plus Aya Nakamura . À seulement 26 ans, la star française est déjà sur le toit du monde et elle ne cesse de faire toujours plus grand, plus beau, plus fort . En effet, on vient d'apprendre qu'elle est la seule artiste féminine francophone avec un projet qui dépasse la barre du milliard d'écoutes sur Spotify. Cette prouesse de folie, elle l'a réalisé avec le projet Nakamura . .. c'est juste titanesque !

Nakamura, le strike

Même si Aya était déjà une star bien avant la sortie en novembre 2018 de Nakamura, cet album a confirmé l'explosion artistique de la jeune femme à travers le monde . Les chiffres détaillent le nombre de streams cumulés par chaque morceau du projet : sans surprise, c'est le hit Djadja qui a récolté le plus d'écoutes avec 321 887 375 streams .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Aya cartonne en 2021

Pour ce premier semestre de l'année 2021, Aya continue sur sa lancée victorieuse . En dévoilant son hit Bobo en mai dernier, elle a régalé ses fans et récolté des millions de streams. Ces différents succès lui ont permis de réaliser le meilleur démarrage de l'année pour une artiste féminine . Elle est tout simplement inarrêtable !