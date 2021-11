Aya Nakamura remporte le prix de l’artiste française de l’année aux Apple Music Awards

Apple Music décerne à Aya Nakamura le prix de l'Artiste française de l'année.

par Team Mouv'

Alors qu'elle vient de faire la couverture du premier Vogue France, Aya Nakamura fait de nouveau parler d'elle en cette fin d'année en remportant un prix décerné par Apple Music.

Aya, artiste française de l'année !

Pour la troisième fois, Apple décerne les Apple Music Awards. Cette année, à cause du Covid-19, la cérémonie officielle n'a pas pu avoir lieu, les prix ont donc été annoncés à travers un communiqué officiel. Pour cette édition, les grands prix ont été attribués à : The Weeknd qui se voit décerner le titre d'artiste de l'année, alors que Olivia Rodrigo emporte trois trophées avec la révélation de l'année, l'album de l'année (SOUR) et la chanson de l'année (drivers license), le prix de compositeur de l'année revient à la chanteuse H.E.R. pour son album Back of My Mind.

Mais cette année, de nouveaux prix étaient décernés. En effet, cinq régions (l'Afrique, la France, l'Allemagne, le Japon et la Russie) voyaient un de leurs artistes être nommé Artiste de l'année. Le chanteur nigérian Wizkid a remporté le prix pour l'Afrique, RIN pour l'Allemagne, OFFICIAL HIGE DANDISM pour le Japon, Scriptonite pour la Russie et Aya Nakamura pour la France.

L'auteure de Bobo a sorti son dernier album, AYA, en novembre dernier mais a marqué l'année 2021 avec des titres comme Fly, Doudou ou encore La machine. Selon Apple, Aya Nakamura représente donc l'artiste, qui a eu le plus d'impact culturel et s'est le plus illustrée dans les charts en France.

Apple a déclaré "En France, Aya Nakamura est la seule artiste féminine à apparaître constamment dans les classements streaming, un marché dominer par les rappeurs".

La chanteuse née à Bamako finit l'année sur une super note et on espère que ça lui donnera vite envie de nous envoyer de nouveaux morceaux.