Aya Nakamura : "Nakamura" est le projet urbain francophone le plus écouté de l'histoire sur Spotify

Avec son projet intitulé Nakamura disponible depuis 2018, la chanteuse française Aya Nakamura a prouvé ( une fois de plus ) qu'elle avait assez d'appétit pour se lancer à l'attaque de l'industrie mondiale, et en pole position !

Devant PNL et Gims

Alors qu'elle avait caché pendant des mois sa grossesse à son public, on vient d'apprendre que son album Nakamura est désormais le projet urbain francophone le plus écouté de l'histoire sur Spotify ! La concu est loin dans le rétroviseur de la diva ! Elle a plus de 135 000 000 streams d'avance sur les 2èmes, c'est énorme .

A la 2ème et 3ème place de ce classement du "projet urbain francophone le plus écouté de l'histoire sur Spotify" on retrouve PNL (800M avec Deux Frères) et Gims (764M avec Ceinture Noire) . Mais ces deux poids - lourds de l'industrie musicale française sont loins derrière Aya qui cumule 935 000 000 de streams sur la plateforme américaine avec Nakamura comme l'a repéré le média spécialisé dans les données chiffrées Midi/Minuit sur Twitter :

Aya sur le toit du monde !

A la mi - mars, l'artiste née à Bamako avait dévoilé le sublime clip de Fly, extrait de son dernier projet . Récemment elle a collaboré avec les plus grands artistes hip - hop actuels comme par exemple l'anglais Stormzy sur l'excellent morceau Plus jamais. D'ailleurs aux Royaume - Unis, elle a explosé le compteur des streaming avec son hit Djadja ! Elle a également collaboré récemment avec Major Lazer et Swae Lee sur le son intitulé C'est cuit.