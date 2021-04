Aya Nakamura explique pourquoi elle a caché sa grossesse pendant 7 mois

Dans une nouvelle interview pour Vanity Fair, Aya Nakamura a expliqué avoir caché sa grossesse pendant 7 mois.

par Team Mouv'

C'est l'une des plus grandes stars françaises, et elle conserve beaucoup de secrets . Aya Nakamura s'est confiée longuement pour le magazine Vanity Fair, pour lequel elle fait la couverture .

Dans l'édito qui accompagne cette couverture, l'artiste francophone la plus connue dans le monde a évoqué des détails personnels qui lient sa vie privée et sa carrière . Elle explique notamment avoir caché sa grossesse durant sept mois à sa maison de disque avec qui elle venait tout juste de s'engager . La maman de la petite Aïcha qui a 4 ans explique pourquoi elle n'a rien dit : "Sinon ils ne m'auraient jamais signée . C'était l'hiver, j'ai attendu sept mois et là : 'Bim ! ' . Voilà je suis enceinte__" dit - elle .

On apprend ensuite, toujours dans le but de protéger sa fille, que la chanteuse ne lui a pas révélé sa profession tout de suite . "J'avais peur que ça la traumatise, ma célébrité . Elle n'avait rien demandé, j'ai voulu la protéger . "