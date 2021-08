Aya Nakamura avec Major Lazer et Swae Lee dans le clip "C’est cuit"

Aya Nakamura explosive dans le clip "C'est cuit" avec Swae Lee et Major Lazer.

par Team Mouv'

Aya Nakamura est l'héroïne du nouveau clip de Major Lazer intitulé C'est Cuit en featuring avec Swae Lee. Ce clip international met en avant la banlieue parisienne et précisément le quartier de Bois - Labbé dans le 94 et ça, ça fait plaisir !

Un clip qui met le feu

Ce 5 août 2021, Major Lazer a diffusé un clip pour illustrer le futur hit C'est cuit. La vidéo aux airs de blockbuster apocalyptique est signée Simon Cahn et il a eu la bonne idée de mettre Aya en personnage principal . Comme le refrain, le clip est "Muy caliente" mais plutôt grâce aux cascades enflammées et aux images de synthèses . Malheureusement Swae Lee n'apparait pas dans le clip même s'il balance des lyrics sur un rythme ragga dancehall . Sinon, on aperçoit les membres de Major Lazer déguisés en héros de film dans un écran TV .

La reine Aya

On voit Aya Nakamura déambuler dans la rue au milieu du chaos : météorites, boutiques dévalisées, voitures et cheveux en feu ( oui oui vous avez bien lu ) . La chanteuse qui a récemment fait la une de Forbes est la seule à rester calme . Comme elle le chante, elle "marche à l'instinct" et évite les flammes . Lookée par sa styliste perso, Coco The Don, elle est habillée d'un long haut Balenciaga orange fluo . . . Si la fin du monde nous attend, on espère avoir le charisme et le flow d'Aya ! Pour Diplo de Major Lazer, Aya est : "unique, c’est la reine de ce mélange de sons, un peu d’Afrique de l’Ouest, un peu caribéen aussi, un peu zouk, un peu dancehall, un peu afro - pop . ” rapporte La Dépêche.

À la fin du clip on peut découvrir le making - off avec les images de cascadeurs qui prennent feu, et des explosions . Attention les yeux !