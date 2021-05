Aya Nakamura annonce son retour avec un morceau inédit

L'artiste féminine la plus en vue du game francophone nous prépare quelque chose !

par Team Mouv'

Aya Nakamura nous prépare quelque chose pour très bientôt ! Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse francophone la plus streamée du moment a annoncé à ses fans qu'un nouveau morceau inédit était dans les tuyaux .

Aya arrive !

L'annonce est très courte . Sur la vidéo postée par l'artiste sur Instagram, on peut apercevoir très rapidement Aya entrain de vivre sa meilleure vie les pieds dans l'eau . Dans le décors magnifique d'un pays tropical, elle rayonne même si on ne l'entend pas chanter . Ce mini - teaser ne donne pas le titre du nouveau morceau mais la chanteuse a commenté "J’veux le bifton pas de bobo . . ." au moment de partager ce visuel . Seule information précise de l'annonce : ce nouveau hit sera disponible ce jeudi 27 mai !

L'artiste féminine de l'année ?

Ces derniers temps, la diva de la chanson française enchaîne les succès . Elle a récemment collaboré avec Major Lazer et Swae Lee sur le titre très réussi C'est cuit. Son dernier projet intitulé Nakamura était également le projet francophone le plus streamé de l'histoire de Spotify. Ce projet est sorti en 2018 et en 2020, l'artiste a sorti son troisième album intitulé Aya . Ces deux gros succès lui ont par exemple valu d'être nominée dans la catégorie artiste féminine de l'année lors des Victoires de la Musique 2021 !