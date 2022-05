Avant son grand retour, 6 choses à savoir sur le $-Crew

Après six années d'absence, on revoit les bases et on célèbre le retour du groupe parisien avec six histoires qui ont forgé la légende du $-Crew.

par Jérémie Léger

Ce dimanche 22 mai promet de rester à jamais gravé dans les livres d'Histoire du rap français. Après six longues années de silence, c'est bien ce jour qu'a choisi le $-Crew pour officialiser son retour musical. Un soulagement... Que dis-je ? Une véritable délivrance, pour tous ces fans qui attendaient presque religieusement la reformation du groupe parisien depuis tout ce temps. Qu'ils se réjouissent : ils peuvent enfin le crier haut et fort : Nekfeu, 2zer, Framal et Mekra, ces quatre MC's aux destins liés s’apprêtent à reprendre le contrôle de la planète rap.

Tout a commencé la semaine dernière, lorsque des affiches floquées du logo Seine Zoo et estampillées SZR 2001 ont été aperçues un peu partout en France. Après quoi, la hype est encore montée d'un cran lorsqu'un mystérieux compte à rebours nous invitait à nous connecter sur le site Internet du groupe le 22/05/22 à 22h22. Le jour J, les fans retiennent leur souffle et les tambours grondent sur Twitter. C'est finalement à l'heure prévue que le $-Crew a mis fin au suspens en annonçant l'arrivée imminente d'un nouvel album intitulé SZR 2001.

Ce nouvel opus a été teasé au travers d'une courte bande-annonce de près de deux minutes et publiée sur la chaîne YouTube du groupe parisien. Dans un visuel à l'esthétique des plus chiadées, elle met en scène 2zer, Framal, Mekra et Nekfeu d'abord en jeunes enfants * * , * * puis sous les traits des hommes qu'ils sont devenus aujourd'hui. Les images et la mise en scène sont belles puisqu'elles symbolisent le lien fort qui unit les artistes depuis leur plus jeune âge. Dans un rap game gangrené par les clashs, qu'il est réjouissant de constater que leur complicité, qu'elle soit humaine et artistique, est restée la même en dépit du succès et du temps qui passe.

Si la date de sortie de l'album n'a pour l'heure toujours pas été communiquée, la tracklist quant à elle a été lâchée à l'occasion de l'ouverture des précommandes. Elle fait état d'un disque de seize titres comprenant des collaborations brûlantes avec Doums, PLK et Alpha Wann. Par ces choix de featurings et même au-delà, le $-Crew prouve une fois de plus sa volonté de briller en famille. En effet, ce SZR 2001 sera distribué par la structure Panenka Music, celle-là même qui a été fondée par le membre le plus discret de 1995, Fonky Flav et de laquelle fait justement partie le Polak.

En attendant donc de découvrir ce que nous réserve la substance de ce troisième album, il est bien entendu de notre devoir d'entretenir la hype comme il se doit. Mais plutôt que de partir sur des spéculations et des théories qui seront probablement désamorcées dans les prochains jours, on a préféré graver les choses dans le marbre en vous livrant une sélection de six choses à savoir sur le $-Crew.

Les origines du crew

Six ans d'absence, c'est long. Encore plus de nos jours où les sorties d'albums se suivent et s'enchaînent à un rythme toujours plus soutenu. À titre de comparaison, le temps d'absence de Nekfeu et ses potes, c'est un an de plus que la (déjà trop) longue période de silence entre les deux derniers albums de Kendrick Lamar, DAMN et Mr. Morale & The Big Steppers. Voilà pourquoi une petite piqûre de rappel ne fera de mal à personne.

Si le noyau du Crew Sauvage se compose aujourd'hui de quatre MC's, à la base, l'équipe formée en 2001 se composait d'une dizaine de potes. Mais comme souvent avec les groupes, à mesure que le temps passe, seuls les plus passionnés restent. Nekfeu et les deux frères Framal et Mekra ont ouvert le bal de la nouvelle génération du $-Crew et c'est finalement en 2010 que 2zer Washington les a rejoint officiellement, après avoir participé à leur premier projet, la mixtape gratuite Même signature. Petite précision nécessaire également, rappelons que le $-Crew est un groupe et non un collectif. La nuance est importante dans la mesure où l'équipe parisienne est elle-même une branche du collectif L'Entourage aux côtés de leurs DJ et producteurs DJ Elite et Hugz Hefner.

La triple signification du nom Seine Zoo

Que serait le $-Crew sans sa structure bien nommée, Seine Zoo Records ? Né du projet éponyme sortie en 2013, ce nom s'inspire d'abord de “Brooklyn Zoo”, le morceau bien connu de l'OG new-yorkais Ol’ Dirty Bastard. Dans son titre sorti en 1995 (tiens donc, quelle coïncidence !), le rappeur originaire de la Grosse Pomme usait du terme “zoo” pour qualifier à la fois le quartier et la prison. Avec Seine Zoo, le $-Crew l'a donc repris à sa sauce, en sous-entendant subtilement que la capitale française, celle qui les a vus naître et qui est traversée par la Seine, était à la fois un don et une malédiction.

De plus, selon les dires de Framal, le terme Zoo fait également écho à « L'Art de la Guerre », ce célèbre traité de stratégie militaire chinois établi par Sun Tzu, un général chinois du VIᵉ siècle av. J.-C. Au-delà de l'aspect conquérant du titre de l'ouvrage, la référence du $-Crew est d'autant plus subtile que le nom de l'auteur est phonétiquement très proche de Seine Zoo.

Enfin, la troisième inspiration du nom Seine Zoo nous vient tout droit du Japon, de sa traduction en langue nipponne 仙豆 présente sur la pochette du projet éponyme. Ces deux kanjis se lisent Sen et Zu : deux syllabes qui mises ensemble font immédiatement penser aux senzus, les fameux haricots magiques tirés de Dragon Ball et qui permettent à celui qui les consomme de retrouver toutes ses forces lorsqu'il est en mauvaise posture. On invente rien puisque ce parallèle a été confirmé dans le morceau Ma Force.

Le manga caché du $-Crew

Ceux qui possèdent un exemplaire physique de l'album Seine Zoo n'ont pas pu passer à côté de cet easter egg. Le livret du disque contient en effet un petit extra plus que bienvenu et qui en dit long sur l'intérêt que porte le $-Crew à la culture pop japonaise. C'est un manga d'une dizaine de pages qui met en images et en dessins les aventures musicales du groupe. Le shonen est signée Nowo et transporte Framal, Nekfeu, Mékra, 2zer, DJ Elite et Nowo lui-même dans un combat sans merci contre une force extraterrestre inconnue. Alors qu'un alien semble déterminé à détruire Paris, c'est au $-Crew que revient la périlleuse mission de sauver la ville en terrassant le vilain envahisseur.

Forcément très inspiré de Dragon Ball, ce manga fait pleuvoir les références à l’œuvre originale d'Akira Toriyama. On y retrouve avec plaisir des Screwméhaméha, un genkidama renommé "L’Entourage bébé" pour l'occasion, DJ Elite qui apporte des senzus à son équipe pour lui redonner de la force ou encore un Satan qui cherche à voler lâchement la vedette à nos héros... Tout y est et c'est un véritable festival de refs qui raviront les fans des deux univers. Ce souvenir ravivé dans nos mémoires, on se prend à rêver d'une suite à cette histoire mythique dans le livret du nouvel album. C'est beau de rêver, n'est-ce pas ?

Freestyle au Japon

On reste au Japon avec une ultime consécration pour le $-Crew. Connus pour avoir fait leurs premières armes lors de soirées open mics parisienne, Framal, Nekfeu, Mékra et 2zer ont toujours brillé dans l'exercice du freestyle. Ensemble, ils en ont signé des tonnes, mais aucune de leurs performances au micro n'aura eu plus de prestige que celle organisée par Grünt au pays du soleil levant. Dévoilé en mars 2018, ce freestyle hors-série se voulait temporaire et a été supprimé de YouTube vingt-quatre heures après sa sortie. Fort heureusement, un autre utilisateur de la plateforme l'a de nouveau mis en ligne pour « garder une trace de ce freestyle légendaire ». On ne peut que s'incliner et le remercier.

Légendaire, le mot est faible. Enregistrée en deux parties, l'une sur les toits de Tokyo au crépuscule, et l'autre dans un cadre beaucoup plus naturel, entre lac, sapins et montagnes au pied du Mont Fuji, cette session rassemble le regretté Népal, le $-Crew au grand complet ainsi qu'une partie des autres membres de L'Entourage : Alpha Wann et Doums. Pendant plus de dix-sept minutes, la joyeuse troupe découpe des prods cultes de rap US, l’image de Daydream de Diabi & Frank Ocean, Hate In Your Soul de Future ou encore Christ Conscious de Joey Bada$$.

Soyons honnête, c'est tout simplement une masterclass... Et si revoir Népal avec ses potes de longue date et avec un micro à la main a suscité chez nous une vive émotion, on ne peut pas non plus ignorer la force extraordinaire de l'alliance Alpha Wann, Nekfeu et Doums.

Ils ont créé une application

La chose peut sembler absurde, voire has been en 2022, mais en 2013, proposer une application mobile pour promouvoir sa musique était une véritable révolution. C'est justement ce qu'a fait le $-Crew pour la sortie de son premier album Seine Zoo, il y a de cela neuf ans. L'appli s'appelait ISeineZoo. Réalisé par les collaborateurs de longue date du groupe, les gars du studio de création Les Marqueurs, ce jeu en réalité augmentée permettait à ses utilisateurs d'obtenir le titre On reste vrai, en bonus de l'album.

Mais pour y parvenir, encore fallait-il se livrer à un véritable jeu de piste à l'échelle nationale. En effet, le groupe avait dispersé des stickers affichant des empreintes d'animaux dans sept grandes villes de France (Paris, Toulouse, Lille, Nantes, Strasbourg, Marseille et Lyon). Le défi était de taille puisqu'il fallait scanner toutes ces empreintes pour rassembler l'intégralité des animaux totems des membres de l'Entourage et enfin débloquer le dix-huitième titre de l'album dans son smartphone. Une initiative originale et clairement avant-gardistes pour l'époque qui aura sans doute inspiré Nekfeu pour la stratégie de communication autour de son futur album, Cyborg.

Destins Liés est (seulement) disque de platine

Étant donné la l'engouement qu'a généré l'annonce du retour du $-Crew et tout ce qui a gravité autour, on aurait presque du mal à le croire, mais la vérité est bien là. Destins Liés est à ce jour son seul projet certifié du groupe.

Porté par le succès fulgurant de Nekfeu qui cartonnait à l'époque avec ses albums Feu et Cyborg, l'opus a obtenu sa certification platine le 1er mars 2017, soit près de neuf mois après sa sortie initiale. Pour rappel, avant de dépasser la barre symbolique des 100 000 ventes cumulées, l'album avait effectué un excellent démarrage en s'écoulant à 17 000 exemplaires en première semaine. A noter également que les singles On va le faire et Démarre sont eux certifiés single d'or, pendant que leur titre phare, J'aurais pas dû a obtenu sa certification diamant en décembre 2021.

Si leur premier album Seine Zoo n'a pour le moment toujours pas obtenu la moindre plaque du SNEP, ses chiffres de ventes pourraient gonfler en conséquence de la sortie imminente de l'album SZR 2001. Cela étant, arrivera-t-il pour autant à toucher l'or ? Nous verrons bien.

En tout cas, au vu de l'aura actuelle de Nekfeu et de l'attente immense que suscite ce troisième volet chez les fans, il ne subsiste aucun doute que celui-ci promet d'exploser tous les records commerciaux des précédents projets du $-Crew. Avant même sa sortie, on parle déjà de 30 000 exemplaires écoulés en trente minutes. À titre de comparaison, Orelsan en avait listé 15 000 précommandes en une heure pour Civilisation. Les chiffres sont complètement fous, mais n'est-pas finalement dans l'ordre des choses tant les records sont un jour ou l'autre destinés à être battus ?