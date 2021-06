Ateyaba tacle les anciennes générations : "ils ont niqué la Terre"

Encore un tweet choc d'Ateyaba.

Chaque tweet d'Ateyaba fait le buzz et on attendait le prochain avec impatience . Au début les internautes se précipitaient pour trouver un indice sur la future sortie de son album . Mais maintenant ( depuis le temps ) , c'est plutôt le côté original de ses propos qui font le tour de la twittosphère . La dernière fois, son tweet traitait du N - word et de son utilisation par des rappeurs non - noirs . Aujourd'hui le rappeur de MTP veut parler écologie et il en a gros sur la patate .

Le rappeur vise directement la génération du baby - boom qui ont vécu la fast life : entre plastique et hyperconsommation . Pour lui ce sont des "rigolos, ils ont niqué la Terre". Il a pas tort, et continue dans son monologue, du Ateyaba craché : "c’est à nous de créer le nouveau monde eux ils l’ont k * n" .

"Si on suit leur modèle on est cuit"

Le montpelliérain nous donne une leçon : "les écoutez pas, faites ce que vous sentez être bon, si on suit leur modèle on est cuit". Selon lui c'est à nous de réparer les pots cassés de nos parents et de changer le système par nous - même . Avec ses 98K d'abonnés, prêcher la bonne parole pour une vie plus verte c'est une bonne idée . Est - ce que ce sont les températures très élevées par rapport à la moyenne qui lui ont donné envie de parler du réchauffement climatique ? Au vu des commentaires, le discours a l'air d'être passé par une oreille et sortir par l'autre . Tout ce que veulent entendre les internautes c'est un nouveau morceau : "Drop l'album Nicolas Hulot"; "Ateyaba EELV", "Cest lintro d'UV ca ??".

Mais bon, même si les températures augmentent, la seule chose qu'attendent ses fans c'est son futur projet Ultra Violet.