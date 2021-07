Ateyaba : "next time, j’envoie un album"

Ateyaba annonce une prochaine sortie d'album.

par Team Mouv'

Il y a quelques jours, Ateyaba a diffusé un EP intitulé Infinigga, et sans attendre il a annoncé sur Twitter que sa prochaine sortie sera celle de l'album. Enfin ! Une nouvelle qui a donné de l'espoir à ses fans impatients de découvrir un nouvel album du Pharaon .

Un tweet qui buzz

Le rappeur de MTP ne tweete pas souvent et encore moins pour nous expliquer où il en est au niveau de son futur album . Ce samedi 24 juillet il a fait le buzz sur le réseau à l'oiseau bleu et annonce que la prochaine sortie sera forcément son album . Il ne mentionne pas le titre de son projet tant attendu, Ultraviolet, et ne donne aucun indice sur une possible date. Il est à rappeler que son dernier album studio, Ateyaba, date de . . . 2014 .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les fans n'y croient plus

Sous son tweet, de nombreux fans se sont déchainés pour montrer qu'ils ne croyaient plus à la sortie d'un album : "Ahahah oh le mensonge" . Certains ont même lancé un pic sur l'EP Infinigga et ses morceaux pas si inédits que ça : "Sans truc qu’on connaît stp" ou "__ça va être une compil de son SoundCloud on va voir flou".

D'autres ont déjà l'impression d'avoir trop attendu et se font des cheveux blancs : "J’ai eu le temps d’être majeur depuis le dernier album gilles j’avais 11 ans oh"; "Stylé je vais pouvoir joué à gta 6 en écoutant ton prochain album", "ça se trouve on est déjà à infrarouge la mdrrr" . En tout cas le rappeur n'a pas perdu ses fans et il peu compter sur leur humour pour dédramatiser la situation .