Ateyaba lâche "Infinigga", son nouvel EP surprise

Discret mais bien présent, Ateyaba vient de lâcher un projet surprise pour ses fans !

7 mois après nous avoir offert l'EP Space Pack pour noël 2020, Ateyaba vient tout juste de dévoiler un nouveau projet intitulé Infinigga ce 23 juillet 2021. L'artiste a annoncé la sortie de son projet seulement quelques heures avant sa publication, et sans donner plus d'informations .

Sortie mystérieuse

Ateyaba, qui ne crache jamais sur l'occasion de pousser un petit coup de gueule sur les réseaux, n'a sorti qu'un seul morceau cette année . Il s'agit du titre Solitaires en collab' avec SahBabii . Pour la sortie d'Infinniga comme à son habitude, le rappeur de Montpellier n'a donné aucune info sur le projet . "It's up" a t - il simplement écrit en partageant le lien d'écoute sur Twitter :

13 titres, 0 featuring

Sur Infinigga, Ateyaba nous balance 13 titres, pas tous exclusifs . Le titre Playa Part II est par exemple disponible depuis plusieurs années et tous les morceaux bonus étaient déjà présents dans le Space Pack de décembre 2020 . Sur ce nouvel EP, on notera également la présence de gros beatmakers tels que Myth Syzer, Richie Beats ou encore Freakey et Ikaz Boi.

Pour les fans d'Ateyaba, cette sortie surprise est un évènement qui pourrait annoncer un "retour" de leur artiste, pourquoi pas avec un album ? Le dernier album studio du rappeur remonte à 2014 avec Ateyaba. . . c'était il y a 7 ans maintenant ! Mais Ultraviolet se fait toujours attendre .