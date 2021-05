Ateyaba annonce : "je ne ferai plus aucun feat en France"

Sur les réseaux sociaux, Ateyaba annonce qu'il ne fera plus jamais aucune collaboration avec les rappeurs français.

par Team Mouv'

Cela fait plusieurs fois que Ateyaba exprime son ras - le - bol vis à vis du rap français . Il y a deux mois déjà, il avait expliqué sur Twitter avoir des clones qui le copiaient : "Carrément j’ai des clones qui reprennent mes phases sur les clones . . . " . Un agacement qu'il a manifesté une nouvelle fois sur la même plateforme . Mais cette fois, le rappeur est clair : il arrête les featurings avec les autres artistes français .

J'ai fini avec le rap français

Sur Twitter, Ateyaba est sorti de son silence et a expliqué qu'il recevait beaucoup de messages de ses fans, lui demandant de collaborer avec différents artistes du rap français . Une idée qu'il n'apprécie pas du tout : "Je reçois souvent des messages de fans qui me disent de feater avec untel ou untel, j’ai fini avec le rap français je ferai plus aucun feat en France . " Une décision qui semble réfléchie et qui n'est pas étonnante venant d'Ateyaba.

Sinon, dans le reste de son actualité, on attend toujours la sortie d'un album, après la sortie de son EP surprise : Space Pack, dévoilé à Noël .