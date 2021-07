Assa Traoré annonce un festival avec Hatik, Youssoupha, Wejdene...

Assa Traoré a annoncé la tenue d'un rassemblement et d'un festival, en hommage à son frère Adama Traoré. De nombreux artistes seront réunis pour l'occasion.

par Team Mouv'

"Cinq ans de déni, cinq ans de combat, nous voulons la justice ! ", c'est ainsi que Assa Traoré a donné rendez - vous pour un rassemblement de soutien et d'hommage à son frère, Adama, qui se tiendra le 17 juillet 2021 .

Wejdene, Youssoupha, Hatik . . . et bien d'autres

Le programme a déjà été annoncé et beaucoup d'artistes ont tenu à apporter leur soutien par leur présence . On pourra ainsi retrouver Wejdene, Youssoupha, Hatik, mais pas que . SDM, Mokobe, Hiro, Vegedream, Seth Gueko, Doums . . . La liste est longue et incomplète puisque de nouveaux noms devraient s'ajouter .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Nous n’avons jamais faibli"

Un événement annoncé alors que la sœur d'Adama vient d'être relaxée pour diffamation envers des gendarmes . Dans son annonce, Assa Traoré appelle à la mobilisation : "Si le nom d’Adama résonne aujourd’hui comme un symbole pour dénoncer les violences policières, c’est que nous n’avons jamais relâché la tension, nous n’avons jamais faibli . " La marche de soutien partira du rond point de la gare de Persan - Beaumont à 14 h .