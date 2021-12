Ashkidd dévoile la date de son prochain album "OPIUM"

Ashkidd annonce la sortie de son futur album.

par Team Mouv'

Après son dernier album sorti en janvier 2021, Ashkidd réitère l'expérience en délivrant son prochain projet pour janvier 2022.

Ashkidd enchaîne

AshKidd s'est lancé dans le rap très tôt et a sorti son premier EP, Chillance Avenue, en 2014. C'est avec Cruise, sorti l'année suivante, que le rappeur strasbourgeois se fait réellement un nom. Il a ensuite sorti un projet nommé Mila 809 en 2017 et n'est ensuite revenu qu'en 2021 avec l'album *L'Amour et la violence.* Un longue pause qui a un peu fait redescendre la hype autour du jeune rappeur, mais ce dernier compte bien se reprendre depuis.

Mi octobre Ashkidd annonçait son prochain album avec un teaser poétique. Ce mardi 21 décembre il a envoyé le clip de Plus Jamais, un titre inédit qui est en réalité la première étape vers son prochain opus. En effet, deux jours plus tard, le jeudi 23 décembre, le rappeur originaire de Strasbourg a confirmé, à l'aide d'un post sur les réseaux, la sortie de son futur projet. Celui ci s'appellera bien OPIUM, comme annoncé précédemment, et sera disponible à partir du 14 janvier.

Début 2021, celui-ci avait annoncé vouloir sortir une réédition de son EP phare, Cruise, dans Mouv' Rap Club avec Pascal Cefran. C'est finalement un album que l'artiste va nous proposer.