Ashkidd annonce son prochain album avec un teaser poétique

Ashkidd a posté sur Twitter la date de sortie de son prochain album, accompagnée d'un court extrait.

par Team Mouv'

Dans un post sur les réseaux sociaux, Ashkidd vient d'annoncer la sortie d'un album pour janvier 2022, et a accompagné cette annonce d'un court clip vidéo avec un extrait d'un futur son .

Le jeune rappeur originaire de Strasbourg, découvert par le grand public avec son album L'Amour et la violence sorti début 2021, s'est fait très silencieux depuis . On avait bien eu droit à une version clipée d'Arizona en avril, mais sinon, c'était le calme plat . Le rappeur de Cruise sort enfin de son silence pour annoncer la sortie d'un nouvel album, Opium, en janvier 2022 .

Un début de carrière qui promet

Ash Kidd se lance dans le rap très tôt et sort son premier EP, Chillance Avenue, en 2014 . C'est avec Cruise, sorti l'année suivante, que le rappeur strasbourgeois se fait réellement un nom, et sa popularité de ne fait que grandir jusqu'à la sortie très attendue de son premier album, L'amour et la violence. Début 2021, celui - ci avait annoncé vouloir sortir une réédition de son EP phare, Cruise, dans Mouv' Rap Club avec Pascal Cefran. C'est finalement un album que l'artiste va nous proposer .

Dans un post sur les réseaux sociaux, Ashkidd a en effet dévoilé un court extrait de l'album à venir ainsi que sa date de sortie, en janvier 2022 . Sur les quelques images, on voit le chanteur fumer et rapper sur un air mélancolique "bébé là je suis seule dans la ville", une chanson qui semble à l'image du style de l'artiste : poétique, romantique et street .

Image soignée, rap impeccable, flow de lover et pincée de bad boy : Ashkidd a tous les ingrédients pour plaire, et de fait, ça fonctionne . Présent sur tous les plans, du beatmaking au mixage, Ash Kidd est un artiste accompli qui sait mélanger les styles et faire des grands écarts musicaux .

Un artiste et rappeur qui a déjà prouvé son talent, et qui ne va sans doute qu'appuyer son image dans la scène rap actuelle . Et on a hâte de le voir murir, évoluer et s'affirmer dans ce paysage .