Arnaud de Top Chef va lancer un burger avec Seth Gueko

Seth Gueko et Arnaud Baptiste se sont alliés pour créer l'ultime burger.

par Team Mouv'

Seth Gueko est un entrepreneur et bon vivant, il a déjà ouvert deux restos : un thaïlandais et le fast - food Barlou Burger à Pontoise. En gros ce resto c'est :"du bon rap et de la bonne bouffe" . Tout ce qu'on aime ! En février, le rappeur avait invité Alkpote pour créer son propre burger . Aujourd'hui c'est au tour de l'ancien candidat de Top Chef, Arnaud Baptiste de confectionner sa recette perso . Pour fêter ça, les deux loubards seront au Barlou Burger ce samedi 3 juillet pour faire déguster le burger d'exception !

La surprise des deux barlous

Dans La Gazette du Val d'Oise on découvre que le rappeur et le cuisinier nous réservent une grande surprise : "Je serai là toute la journée avec Arnaud, qui vous fera déguster sa recette sur base de burger au poulet pané aux jalapenos . Je n’en dis pas plus…" . Bon, en gros, la recette est aussi bien gardée que celle du pâté de crabe . En tout cas, le candidat de la dernière saison de Top Chef sera bien aux côtés de Seth Gueko dès midi pour retourner la rue Pierre - Butin à Pontoise . Dans son interview, le rappeur nous met déjà l'eau à la bouche : "On servira les burgers et on les fera goûter à tout le monde, sans oublier les petites photos souvenirs qui vont avec . Faites tourner l’info" .

Pour l'occasion, le bar à burger a posté un dessin sur Instagram : un burger moustachu . . . à l'image des deux barlous ! Seth Gueko confiait il y a quelques jours à La Gazette que ce resto est un mélange de symboles de la culture hip - hop : "On est un peu dans la chambre d’un gamin qui est fan de Kris Kross, Wu Tang, Michael Jordan, Dragon Ball Z ou encore Street Fighter" .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un duo de choc

Le cuisto de Noisy - le - Grand et le rappeur se sont unis pour donner une touche gastronomique au "fast - food new - yorkais des 90’s" . Seth Gueko balance d'ailleurs les anecdotes au journal pontoisien : "Ça me faisait rire lorsqu’il sortait mes punchlines lors de l’émission . Il s’est même fait tatouer au Barlou Tatoo Shop__, notre salon de tatouage " . L'amitié entre les deux tatoués semble indélébile mais maintenant il reste à savoir si leur burger est à la hauteur ! On a qu'une envie, connaître l'ambiance et gouter ces "frites de patate de forain" .