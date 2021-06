Après Nekfeu, Clara Luciani révèle le nom du rappeur avec qui elle rêve de feater

Clara Luciani rêverait de poser avec un rappeur français.

Invité dans la Boite à questions, Clara Luciani, l'une des nouvelles superstars de la variété française, a révélé le nom du rappeur avec qui elle rêverait de feater et c'est un monsieur qui pèse dans le rap game depuis plus de 20 ans .

Presque inconnue du grand public en 2016, Clara avait posé par surprise sur l'album Cyborg de Nekfeu . Un feat inattendu sur le morceau Avant Tu riais, qui a clairement changé sa carrière car pour elle cette collab était une bénédiction même si elle ne connaissait pas le Fennek . . . avant de bosser avec lui . 5 ans plus tard, la chanteuse a bien percé dans le game de la variété et quand sur Canal + on lui demande son feat de rêve avec un autre rappeur, sa réponse est sans appel : Booba ! Même si elle n'explique pas vraiment pourquoi .

Sur une zumba ou sur un morceau mélancolique, la collab' pourrait bien marcher surtout que le Duc feat pas mal avec des artistes féminines récemment comme Elia, Kayna Samat sur le remix de Kayna ( pas encore story ) . Encore faut - il qu'il accepte . . . car il peut être parfois assez difficile . En tout cas entre Nekfeu et Booba, Clara a plutôt bon goût en terme de rap .

