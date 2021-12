Angèle x Damso : les coulisses du feat de "Démons"

On peut maintenant découvrir les coulisses du featuring entre Damso et Angèle.

Avec l'album NONANTE-CINQ, le featuring d'Angèle et Damso, Démons, est sorti, et a déjà conquis le coeur des auditeurs. Angèle a partagé une vidéo des coulisses de la création de la chanson.

Après une jeune femme mélancolique dans son documentaire, c'est une Angèle pleine de créativité et de bonne humeur que l'on retrouve dans cette vidéo de quelques minutes, qui nous permet de découvrir les dessous de sa collaboration avec Damso. En effet, on découvre sur les images que nous partage la chanteuse que celle-ci avait déjà posé ses paroles, quand elle a accueilli Damso pour compléter sa chanson.

Angèle et Damso, ravis de collaborer

Ces quelques images viennent illustrer la belle relation entre Angèle et Damso, dont les collaborations aboutissent toujours à de l'or. Les deux belges semblaient heureux de travailler ensemble, et s'affichent dansants et satisfaits de leur track dans la vidéo publiée sur les réseaux.

Grand moment pour Angèle, qui se dévoile de plus en plus ces derniers temps, avec son album NONANTE-CINQ mais surtout son documentaire diffusé sur Netflix, et dans lequel on découvre une jeune femme vulnérable aux pensées souvent tristes. Celle-ci ne cesse décidément de faire parler d'elle, et son feat avec Damso n'a fait que renforcer son succès actuel, avec plus de 2,7 millions de vues en trois jours.

Pari gagné, donc, pour les deux artistes, qui reconnaissent chacun le talent de l'autre, et dominent la scène musicale francophone sans difficulté.