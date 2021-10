Angèle sur un feat avec Orelsan : "c'est pas du tout impossible"

Dans une nouvelle interview avec M Radio, Angèle a révélé qu'un feat avec Orelsan était pas possible.

par Team Mouv'

La fin d'année 2021 va marquer le retour de deux gros mastodontes de la musique, avec Orelsan qui dévoilera Civilisation le 19 novembre et Angèle qui sortira Nonante-Cinq le 10 décembre. D'ailleurs, les deux artistes ont sorti un documentaire, juste avant leur album.

Beaucoup de points communs entre ces deux stars, qui s'apprécient beaucoup et qui pourraient même collaborer dans le futur. C'est en tout cas ce que révèle la chanteuse, au cours de son interview avec M Radio. Lorsque l'animatrice lui demande : "la collaboration avec Orelsan et toi, c'est vrai ou pas ?" Angèle répond : "Alors ce qui circule dans la presse ce n'est pas toujours vrai, ça pourrait l'être, je vais rester très évasive là-dessus."

"J'adore Orelsan"

Angèle poursuit en expliquant qu'elle adore Orelsan, et que c'est un grand artiste : "j'adore Orelsan, méga artiste, j'adore ce qu'il fait, je le trouve super cool, et puis en plus on se connaît bien. Donc c'est pas du tout impossible non."

Pour l'instant, les deux artistes ne sont pas annoncés en feat sur leur album, on espère une surprise de dernière minute.