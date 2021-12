Angèle sur son feat avec Damso : "j’aimais l’idée de pouvoir parler de démons avec lui"

Lors d'une interview, Angèle est revenue sur son prochain feat avec Damso.

Alors que la chanteuse belge va sortir son deuxième album, Nonante-Cinq, le 10 décembre, elle a abordé le sujet de son featuring avec Damso lors d'une interview pour Clique.

Damso x Angèle part. 2

Ce vendredi 26 novembre sortait le documentaire Angèle sur Netflix. Ce dernier retraçait la carrière de l'auteure de Balance ton quoi et les diverses épreuves qu'elle a du traverser lors de ses premières années de carrière. Elle aborde notamment le jour où elle s'est fait huer par les fans de Damso en concert lors de la tournée du rappeur belge. Un évènement marquant mais aussi très formateur pour Angèle qui semble encore la suivre aujourd'hui.

En effet, Damso sera présent sur le titre Démons du prochain album d'Angèle et cette dernière a tenu à justifier son choix lors d'un exercice promotionnel. Alors qu'on lui demandait "comment avez-vous décidé de collaborer ensemble ?" la chanteuse a répondu : "J'ai fait appel à Damso parce que je le voyais très bien sur une chanson comme ça et j'aimais bien l'idée de pouvoir parler de démons avec lui". Angèle a continué de détailler cette collaboration en expliquant : "ça s'est fait très naturellement, parce que en effet c'est un artiste qui m'a soutenu des le début et on est très amis."

Les deux artistes s'étaient retrouvés en 2018 sur le son Silence dans l'album Lithopédion de Damso. Hâte donc d'être au 10 décembre pour découvrir leur nouvelle collaboration !